Messi a primit un mesaj inedit din partea unui fan: "Iart-o pe mama mea!". Gestul tânărului a devenit viral în scurt timp

Aflat la echipa națională pentru meciurile din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2022, Lionel Messi a avut parte de un moment inedit în timpul unui antrenament de la baza de pregătire din Ezeiza.

Jurnalistul Gaston Edul a postat pe contul de Twitter o imagine cu un tânăr suporter al argentinianului care ținea în mână un carton cu un mesaj pentru Messi.

"Messi, iart-o pe mama mea, nu știa ce face. M-a botezat Cristiano (n.r. după Cristiano Ronaldo)" era mesajul inscripționat pe afiș.

"Messi, forgive my mum, she didn't know what she was doing, SHE CALLED ME CRISTIANO."

This little fan waited outside Argentina's training ground to apologise to Messi after his mother named him after Cristiano Ronaldo ????

(via @gastonedul) pic.twitter.com/z5mI1X4pP5