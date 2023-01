Antrenorul român a fost anunțat oficial duminică seară ca antrenor la Al-Tai, iar marți a condus deja primul antrenament la noua sa echipă.

Înainte de plecarea din țară, Mirel Rădoi a dezvăluit că a avut discuții și cu echipe din Europa, dar a ales proiectul din Arabia Saudită.

Mirel Rădoi: ”Mi-a plăcut proiectul de la Al-Tai”

"De luni de zile tot am avut contacte, chiar și când eram la națională sau la Universitatea Craiova. Acum au fost mai multe contacte, n-am vrut să mă duc la prima ofertă după despărțirea de Craiova, pentru că lucrurile nu erau foarte clare nici pentru mine. Trebuia să reflectez asupra a ceea ce s-a întâmplat, ce am făcut bine și ce am făcut rău.

Sincer, negocierile nu au durat foarte mult. Mi-a plăcut proiectul. Când am fost sunat și am vorbit cu președintele, în 10 minute s-a terminat totul. Le-am spus ce doresc eu de la echipă, iar ideile au fost cam la fel, astfel că lucrurile au fost ușor de pus la punct.

Au fost discuții din Bulgaria, Grecia, dar fără nimic serios, adică un contract care nu îmi asigura nimic, decât 3-4 luni, până în vară. Nu aveam premisa unui contract mai lung", a spus Mirel Rădoi.

Al-Tai a schimbat antrenorul după ultimele rezultate ale echipei. Are patru înfrângeri în ultimele cinci partide și a pierdut opt dintre cele 14 partide din acest sezon.

La Al-Tai, Rădoi îl va antrena și pe fostul dinamovist Collins Fai, care joacă în Arabia Saudită din ianuarie 2022, când a fost transferat din Belgia, de la Standard Liege.