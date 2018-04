Meci dramatic pentru Reghecampf: a pierdut titlul dupa ce a condus cu 2-1 la pauza! Cat s-a terminat partida

Laurentiu Reghecampf a ratat titlul in Emiratele Arabe Unite.

Al Wahda, echipa pregatita de fostul antrenor al Stelei, a pierdut pe teren propriu meciul cu Ajman, scor 2-3, si a iesit matematic din cursa pentru titlu. Pentru Al Wahda au marcat Tagliabúe (min.26) si Al Sharjee (min.36), in timp ce pentru oaspeti au inscris Maiga (min.12, min.58) si Adeilson (min.51).



Reghecampf o antreneaza pe Al Wahda din 2017 si a castigat pana acum doua trofee: Cupa Ligii Emiratelor si Supercupa Emiratelor Arabe Unite. Reghecampf mai are contract cu Al Wahda pana in 2019 si castiga 2,6 milioane de dolari.