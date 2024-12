Kylian Mbappe a renunţat la tăcere şi a intervenit la postul Canal+, lămurind cel mai fierbine subiect, în ceea ce îl privește, în ultima perioadă.



Intervenţia căpitanului Franţei era aşteptată de multă vreme. Tăcut de la începutul sezonului şi absent de la ultimele două convocări la echipa naţională, Kylian a ales cadrul emisiunii "Clic", moderată de Mouloud Achour, pentru a da explicaţii despre dificultăţile actuale.



Această contra-ofensivă mediatică a atacantului echipei Real Madrid a debutat cu un anunţ pe bandă al interviului, difuzat vineri pe reţelele de socializare, în care Mbappe a afirmat "că la un moment dat, trebuie vorbit, trebuie ca oamenii să te înţeleagă".



Campionul mondial din 2018, care va împlini 26 de ani pe data de 20 decembrie, nu a ocolit niciun subiect în cursul interviului fluviu de aproape 50 de minute realizat în capitala spaniolă. Declarându-se "foarte bucuros'' de noua sa etapă din viaţă la Madrid şi negând orice stare de depresie, jucătorul a fost chestionat în legătură cu acuzaţiile de viol după trecerea sa prin Stockholm în luna octombrie.



"Am fost surprins. De altfel, eu sunt mereu surprins. Sunt lucruri care vin pur şi simplu, la care tu nu te gândeşti. Eu nu am primit nimic, nicio convocare la vreun organ al legii. Am citit acelaşi lucru ca toată lumea. Guvernul suedez nu a spus nimic. Eu nu sunt vizat", a răspuns fotbalistul, adăugând că nu are ''nicio idee" despre identitatea părţii vătămate.



"Dar, foarte clar, voi merge dacă voi fi convocat de justiţia suedeză. Trebuie să lăsăm justiţia să-şi facă treaba şi când se va termina, fiecare îşi va regla conturile", a adăugat el, potrivit Agerpres.



Mbappe a refuzat, însă, să facă o legătură între acest caz şi litigiul său financiar cu PSG, club căruia îi reclamă 55 de milioane de euro reprezentând salarii şi prime neplătite, aşa cum afirmase pe 14 octombrie, după primele informaţii apărute în presa suedeză. Mbappe a denunţat atunci pe contul său de X un "fake news", în ajunul audierii sale în faţa Ligii de fotbal profesionist din Franţa, "parcă din întâmplare".



Tonul jucătorului francez a fost de această dată mult mai conciliant faţă de clubul din capitala Franţei pe care l-a părăsit vara trecută după şapte ani.



"Clubul a contat enorm pentru mine. Este un loc de care sunt foarte ataşat. Am petrecut şapte ani extraordinari. Poate că greşeala pe care am făcut-o este aceea că am amestecat totul. Am avut conflicte cu oamenii, mi-am apărat drepturile de jucător, dar acest lucru nu reprezenta clubul. Eu nu am amestecat niciodată jucătorii, oamenii din staff", a spus Mbappe, recunoscând totodată că nu a fost suficient de "expresiv cu suporterii".



"Am păstrat mereu acest ataşament de PSG. Este o relaţie care nu se întrerupe în acest fel", a mai spus Mbappe, afirmând că relaţiile sale cu emirul Qatarului, proprietarul lui PSG, sunt în continuare "în top" în ciuda litigiului său financiar cu PSG.



Procurorii suedezi au anunţat deschiderea unei anchete pentru viol după o vizită a lui Mbappe şi a anturajului său la Stockholm, fără a cita nume, dar presa scandinavă susţine că starul francez este cel vizat de investigaţii.