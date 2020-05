Materazzi vorbeste despre SCANDALUL cu Zinedine Zidane de la Campionatul Mondial! Ce i-a spus francezului 

Fostul fotbalist italian vorbeste despre ce s-a intamplat in finala Campionatului Mondial din 2006.

Marco Materazzi a explicat intr-un interviu una dintre cele mai impactante imagini din istoria finalelor Campionatului Mondial. De fapt, capul in piept pe care i l-a dat lui Materazzi a fost ultima actiune a lui Zinedine Zidane ca fotbalist, care il urmareste pana in prezent.

La 14 ani de la intamplare, Materazzi a vrut sa povesteasca inca o data ce i-a zis lui Zidane de si-a iesit din minti.

"Nu ma asteptam in momentul ala sa ma loveasca. Am avut norocul sa nu ma astept, pentru ca daca eram pregatit, am fi ajuns amandoi la vestiare. Am avut un contact pe teren, a inscris golul Frantei in prima repriza, iar selectionerul mi-a cerut sa ii fac marcaj.

Dupa primul contact, i-am cerut scuze, insa el a reactionat ruat. La al treilea contact, m-am incruntat la el, iar el mi-a zis: 'Iti voi da tricoul meu mai tarziu', moment in care i-am raspuns ca as prefera-o pe sora lui inaintea tricoului", a declarat Materazzi.

Italia a castigat finala Campionatului Mondial din 2006 la loviturile de departajare, dupa ce meciul s-a incheiat 1-1 in timpul regulamentar.

