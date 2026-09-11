Tehnicianul iberic consideră că trofeul trebuie să ajungă la un fotbalist spaniol. Ceremonia va avea loc pe 26 octombrie, la Londra, iar lupta pentru trofeu se anunță una echilibrată. Printre favoriți se află Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Vitinha și Vinicius Junior.

Luis de la Fuente știe cine trebuie să câștige Balonul de Aur: „Neapărat!”

De la Fuente a avut și un regret legat de lista celor 30 de nominalizați. Tehnicianul consideră că Mikel Oyarzabal ar fi meritat să fie inclus.

„Un fotbalist spaniol trebuie să câștige Balonul de Aur. Neapărat! Eu mă bazez mereu pe produsul nostru național. Suntem cei mai buni din lume la formare, performanță și calitate”, a declarat selecționerul Spaniei.

Selecționerul a vorbit și despre șansele lui Lamine Yamal. Starul Barcelonei este unul dintre cei mai tineri jucători aflați în cursa pentru trofeu și reprezintă principala speranță a fotbalului spaniol.

„Lamine Yamal poate să câștige, da, pentru că este un jucător uriaș. Dacă nu va fi anul acesta, va fi mai târziu. Nu va aștepta mult până să câștige”, a mai spus Luis de la Fuente.

Balonul de Aur 2026 va fi acordat pe baza performanțelor din sezonul 2025/2026, iar ceremonia este programată pe 26 octombrie, la Londra.

Lista nominalizaţţilor pentru Balonul de Aur