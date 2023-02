"Vă scriu pentru a anunţa o veste excelentă. Astăzi mă umple de bucurie să vă spun că rămân la Tigres până în 2025", a scris Gignac pe conturile sale de Twitter şi Instagram.

Gignac, în vârstă de 37 de ani, a evoluat de 36 de ori în tricoul selecţionatei Franţei, cu care a fost finalist la EURO 2016.

Francezul a sosit în vara lui 2015 la Tigres, cu care a semnat un contract pe trei ani, pe care l-a prelungit acum pentru a treia oară. El a marcat în total 181 de goluri pentru gruparea din Monterrey, alături de care a a câştigat patru titluri de campion al Mexicului şi Liga Campionilor CONCACAF, fiind de trei ori cel mai bun marcator al ligii mexicane.

Înainte de a traversa Atlanticul, Andre-Pierre Gignac a evoluat în Franţa, pentru cluburile FC Toulouse şi Olympique Marseille.

Les escribo con una gran noticia. Hoy me llena de alegría compartirles que me quedo en Tigres hasta el 2025. El club, cuerpo técnico, jugadores y especialmente ustedes me han dado la confianza de seguir luchando día a día con estos colores de esta gran institución @TigresOficial pic.twitter.com/FSew82Qyyd