Kalidou Koulibaly și-a dat acordul și semnează!

Kalidou Koulibaly și-a dat acordul și semnează! Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Kalidou Koulibaly (34 de ani) are un contract care va expira în vara anului 2026 cu Al-Hilal.

TAGS:
Kalidou KoulibalyAl Hilal
Din articol

În 2023, cea mai titrată echipă din Arabia Saudită l-a transferat pe fundașul senegalez în schimbul sumei de 23 de milioane de euro. Se pare că înțelegerea dintre cele două părți va fi prelungită, după cum anunță jurnalistul Nicolo Schira.

Kalidou Koulibaly rămâne la Al-Hilal

Koulibaly se simte bine la Al-Hilal și va semna prelungirea contractului pentru încă un sezon. Astfel, fundașul va juca în Arabia Saudită cel puțin până în 2027.

Până acum, fostul fundaș central de la Napoli și Chelsea a evoluat în 106 partide pentru cei de la Al-Hilal, reușind să marcheze și șase goluri. 

  • În 2023, s-a zvonit că senegalezul ar avea un salariu anual de 34,7 milioane de euro.

Kalidou Koulibaly: ”Mă duc în Arabia Saudită pentru bani”

Senegalezul a avut un discurs sincer atunci când a fost întrebat despre transferul său în Arabia Saudită. În urmă cu doi ani, Koulibaly a spus că a acceptat oferta lui Al-Hilal fiind convins de partea financiară.

”Nu pot să neg, mă duc în Arabia Saudită petnru bani. O să pot să-mi ajut familia să trăiască bine, de la părinți până la veri”, a spus Koulibaly, citat de Sport.es.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Ministerele care scapă de concedieri. 30% din numărul total de posturi din administrația locală ar urma să fie desființate
Ministerele care scapă de concedieri. 30% din numărul total de posturi din administrația locală ar urma să fie desființate
ARTICOLE PE SUBIECT
Cristi Chivu &icirc;și toarnă cenușă &icirc;n cap după ce Inter a &icirc;nvins-o la limită pe Kairat Almaty: &rdquo;&Icirc;mi asum &icirc;ntreaga responsabilitate!&rdquo;
Cristi Chivu își toarnă cenușă în cap după ce Inter a învins-o la limită pe Kairat Almaty: ”Îmi asum întreaga responsabilitate!”
ULTIMELE STIRI
Lovitură grea &icirc;ncasată de Neymar! Visul starului brazilian a fost spulberat
Lovitură grea încasată de Neymar! Visul starului brazilian a fost spulberat
De necrezut: a fost golgheterul Rom&acirc;niei, dar nu și-a primit niciodată trofeul: &rdquo;Nu mai e cazul&rdquo;
De necrezut: a fost golgheterul României, dar nu și-a primit niciodată trofeul: ”Nu mai e cazul”
Fostă rivală a Simonei Halep, chinuită de cariera &icirc;n circuitul WTA: dezvăluirile făcute despre suferință și depresie
Fostă rivală a Simonei Halep, chinuită de cariera în circuitul WTA: dezvăluirile făcute despre suferință și depresie
Hansi Flick, val de nemulțumiri după Club Brugge - Barcelona 3-3: &bdquo;Trebuie să vorbesc cu jucătorii&rdquo;
Hansi Flick, val de nemulțumiri după Club Brugge - Barcelona 3-3: „Trebuie să vorbesc cu jucătorii”
Gino Iorgulescu, mesaj emoționant la moartea lui Ienei: Fotbalul e mai sărac. A fost un om rar!
Gino Iorgulescu, mesaj emoționant la moartea lui Ienei: "Fotbalul e mai sărac. A fost un om rar!"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
B&ouml;l&ouml;ni, dezvăluire tulburătoare despre Emeric Ienei: &bdquo;A fost singurul!&ldquo;

Bölöni, dezvăluire tulburătoare despre Emeric Ienei: „A fost singurul!“

Fraza rostită de Ienei, memorabilă: citatul a intrat &icirc;n vocabularul fotbalului rom&acirc;nesc

Fraza rostită de Ienei, memorabilă: citatul a intrat în vocabularul fotbalului românesc

Dan Șucu, decizie spectaculoasă! O nouă echipă pentru patronul de la Rapid și Genoa

Dan Șucu, decizie spectaculoasă! O nouă echipă pentru patronul de la Rapid și Genoa

Sună alarma la FCSB! Cum a apărut Denis Alibec la antrenamentul oficial &icirc;naintea meciului cu FC Basel

Sună alarma la FCSB! Cum a apărut Denis Alibec la antrenamentul oficial înaintea meciului cu FC Basel

Revoltător: ce sumă primea Emeric Ienei din partea statului rom&acirc;n

Revoltător: ce sumă primea Emeric Ienei din partea statului român

Stadion din altă galaxie &icirc;n Premier League: 100.000 de locuri, 2 miliarde &euro; și 92.000 de joburi

Stadion din altă galaxie în Premier League: 100.000 de locuri, 2 miliarde € și 92.000 de joburi



Recomandarile redactiei
De necrezut: a fost golgheterul Rom&acirc;niei, dar nu și-a primit niciodată trofeul: &rdquo;Nu mai e cazul&rdquo;
De necrezut: a fost golgheterul României, dar nu și-a primit niciodată trofeul: ”Nu mai e cazul”
Gino Iorgulescu, mesaj emoționant la moartea lui Ienei: Fotbalul e mai sărac. A fost un om rar!
Gino Iorgulescu, mesaj emoționant la moartea lui Ienei: "Fotbalul e mai sărac. A fost un om rar!"
Fostă rivală a Simonei Halep, chinuită de cariera &icirc;n circuitul WTA: dezvăluirile făcute despre suferință și depresie
Fostă rivală a Simonei Halep, chinuită de cariera în circuitul WTA: dezvăluirile făcute despre suferință și depresie
Hansi Flick, val de nemulțumiri după Club Brugge - Barcelona 3-3: &bdquo;Trebuie să vorbesc cu jucătorii&rdquo;
Hansi Flick, val de nemulțumiri după Club Brugge - Barcelona 3-3: „Trebuie să vorbesc cu jucătorii”
Premieră istorică pentru Vlad Dragomir! Echipa sa o bate pe Villarreal și sparge gheața &icirc;n Ligă după 14 ani
Premieră istorică pentru Vlad Dragomir! Echipa sa o bate pe Villarreal și sparge gheața în Ligă după 14 ani
Alte subiecte de interes
Koulibaly&nbsp;rupe tăcerea și invocă același motiv ca&nbsp;Benzema! De ce a alessă joace &icirc;n&nbsp;Arabia&nbsp;Saudită
Koulibaly rupe tăcerea și invocă același motiv ca Benzema! De ce a alessă joace în Arabia Saudită
Kalidou Koulibaly, mesaj emoționant pentru fanii lui Chelsea după ce a semnat cu Al-Hilal
Kalidou Koulibaly, mesaj emoționant pentru fanii lui Chelsea după ce a semnat cu Al-Hilal
Cristiano Ronaldo, ironizat după umilința din Supercupă. Gestul făcut de rivalii de la Al Hilal
Cristiano Ronaldo, ironizat după umilința din Supercupă. Gestul făcut de rivalii de la Al Hilal
Presa arabă l-a m&acirc;ncat de viu pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: Cum &icirc;ți permiți să faci așa ceva?
Presa arabă l-a "mâncat de viu" pe Cristiano Ronaldo după finala pierdută cu Al Hilal: "Cum îți permiți să faci așa ceva?"
CITESTE SI
Ministerele care scapă de concedieri. 30% din numărul total de posturi din administrația locală ar urma să fie desființate

stirileprotv Ministerele care scapă de concedieri. 30% din numărul total de posturi din administrația locală ar urma să fie desființate

Farmecul imperfecțiunii: dinți str&acirc;mbi sau nasuri ascuțite. Cum arătau vedetele de altă dată, pe vremea c&acirc;nd micile imperfecțiuni nu se corectau cu bisturiul

protv Farmecul imperfecțiunii: dinți strâmbi sau nasuri ascuțite. Cum arătau vedetele de altă dată, pe vremea când micile imperfecțiuni nu se corectau cu bisturiul

Gică Popescu și-a deschis o nouă afacere. Orașul &icirc;n care a creat 150 de locuri de muncă: &rdquo;O hotăr&acirc;re &icirc;nțeleaptă&rdquo;

stirileprotv Gică Popescu și-a deschis o nouă afacere. Orașul în care a creat 150 de locuri de muncă: ”O hotărâre înțeleaptă”

Cum dispar pădurile Rom&acirc;niei cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal &icirc;n două județe

stirileprotv Cum dispar pădurile României cu ajutorul celor care ar trebui să le protejeze. Mii de copaci tăiați ilegal în două județe

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!