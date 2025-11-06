Kalidou Koulibaly și-a dat acordul și semnează!

În 2023, cea mai titrată echipă din Arabia Saudită l-a transferat pe fundașul senegalez în schimbul sumei de 23 de milioane de euro. Se pare că înțelegerea dintre cele două părți va fi prelungită, după cum anunță jurnalistul Nicolo Schira.



Kalidou Koulibaly rămâne la Al-Hilal



Koulibaly se simte bine la Al-Hilal și va semna prelungirea contractului pentru încă un sezon. Astfel, fundașul va juca în Arabia Saudită cel puțin până în 2027.



Până acum, fostul fundaș central de la Napoli și Chelsea a evoluat în 106 partide pentru cei de la Al-Hilal, reușind să marcheze și șase goluri.

