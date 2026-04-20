În duelul contra marii rivale, „vulturii” s-au impus grație unei reușite semnate de Rafa Silva în minutul 93. Cele trei puncte o duc pe Benfica pe poziția a doua în campionatul Portugaliei, depășind-o pe Sporting și apropiindu-se la șapte lungimi de liderul detașat, FC Porto.

Un gest marca „Special One”

Imediat după fluierul final de pe stadionul Alvalade, fostul antrenor al celor de la Inter Milano și AS Roma a căutat camerele de filmat. Mourinho a arătat cu degetul spre litera „M” de pe echipamentul său, indicând inițiala numelui, după care și-a atins tâmpla. Mișcarea a fost un mesaj direct că victoria a fost rodul strategiei sale, imaginile făcând rapid înconjurul lumii.

„Sunt fericit, a fost un meci fantastic. Spun mereu că pentru a avea meciuri fantastice este nevoie de trei echipe mari. Cred că arbitrajul a fost la un nivel înalt. Din punct de vedere strategic, Benfica a făcut un meci excepțional, iar Sporting a fost Sporting”, a spus antrenorul la finalul partidei.