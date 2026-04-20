Benfica a câștigat derby-ul Lisabonei, scor 2-1, iar Jose Mourinho a atras din nou toate privirile cu o reacție de la finalul partidei.

Jose MourinhoBenficaSporting
În duelul contra marii rivale, „vulturii” s-au impus grație unei reușite semnate de Rafa Silva în minutul 93. Cele trei puncte o duc pe Benfica pe poziția a doua în campionatul Portugaliei, depășind-o pe Sporting și apropiindu-se la șapte lungimi de liderul detașat, FC Porto.

Un gest marca „Special One”

Imediat după fluierul final de pe stadionul Alvalade, fostul antrenor al celor de la Inter Milano și AS Roma a căutat camerele de filmat. Mourinho a arătat cu degetul spre litera „M” de pe echipamentul său, indicând inițiala numelui, după care și-a atins tâmpla. Mișcarea a fost un mesaj direct că victoria a fost rodul strategiei sale, imaginile făcând rapid înconjurul lumii.

„Sunt fericit, a fost un meci fantastic. Spun mereu că pentru a avea meciuri fantastice este nevoie de trei echipe mari. Cred că arbitrajul a fost la un nivel înalt. Din punct de vedere strategic, Benfica a făcut un meci excepțional, iar Sporting a fost Sporting”, a spus antrenorul la finalul partidei.

Tehnicianul a subliniat și importanța mutărilor tactice de pe parcursul reprizei secunde, detaliind modul în care a reușit să încline balanța în favoarea echipei sale.

„Stadion superb, comentam de pe bancă înainte de meci tot ce au pus suporterii lui Sporting în stadion și fanii noștri de la Benfica acolo sus. Poate că dacă egalul ar fi fost un rezultat bun pentru amândouă, ar fi mers diferit, dar după 1-1, atât Sporting, cât și Benfica au vrut să câștige. Am avut trei jucători excelenți pe bancă pentru a schimba intensitatea: să profit de viteza lui Rafa și Lukebakio împreună cu Pavlidis, făcând opusul a ceea ce i s-a cerut lui Ivanovic. Într-un meci atât de deschis se poate vorbi de noroc pentru Benfica, dar s-ar putea vorbi și de ghinion dacă ar fi pierdut Sporting, pentru că am făcut un meci extraordinar”, a mai transmis Mourinho.

