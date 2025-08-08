OFICIAL Jefte Betancor a plecat de la Olympiacos fără meci oficial! Cu cine a semnat golgheterul Greciei

Jefte Betancor a plecat de la Olympiacos fără meci oficial! Cu cine a semnat golgheterul Greciei Fotbal extern
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jefte Betancor (32 de ani), fostul atacant de la FC Voluntari, Farul sau CFR Cluj, a avut un sezon de vis în Grecia, iar acum a schimbat echipa.

TAGS:
Jefte BetancorAlbaceteolympiacos
Din articol

Jefte Betancor, împrumutat de Olympiacos la Albacete

Jefte a câștigat titlul de golgheter în prima ligă din Grecia după ce a înscris nu mai puțin de 16 goluri pentru Panserraikos, echipă care s-a salvat dramatic de la retrogradare. Atacantul spaniol i-a depășit pe Ayoub El Kaabi (Olympiacos, 15 goluri) și Loren Moron (Aris, 15 goluri).

Fostul atacant din Superliga României a fost transferat de Olympiacos încă din iarnă, însă a rămas să încheie sezonul la Panserraikos sub formă de împrumut. Jefte s-a alăturat în această vară campioanei Greciei, a jucat în câteva partide amicale, însă nu l-a impresionat pe antrenorul Jose Luis Mendilibar, și el spaniol.

Fără meci oficial la Olympiacos, Jefte Betancor a semnat vineri cu Albacete, echipă din liga a doua spaniolă, care a încheiat sezonul trecut pe locul 10. Ibericii l-au împrumutat pentru un an, însă au și opțiunea unui transfer definitiv.

Jefte a impresionat în România la Farul

După ce și-a făcut junioratul în Spania și a evoluat în ligile inferioare la cluburi precum Hercules Alicante, Ontinyent CF, Eldense sau Arandina, Jefte a ajuns în 2018 în Austria, țară în care a jucat în primele trei eșaloane valorice.

FC Voluntari l-a transferat în septembrie 2020, după o ultimă experiență a spaniolului la SV Ried. Ibericul a avut un prim sezon bun în România, cu 10 goluri în 31 de apariții, iar în 2021 a ajuns la Farul Constanța, unde a urmat cel mai bun sezon din carieră: 16 goluri în Superliga (locul 2 în clasamentul golgheterilor, în spatele lui Florin Tănase).

CFR Cluj l-a cumpărat pe Betancor de la Farul pentru 300.000 de euro, însă în Gruia nu a confirmat - doar 5 goluri în 32 de partide. Ardelenii l-au împrumutat 6 luni la Pafos, iar la finalul anului trecut a urmat despărțirea definitivă.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Președintele ASF a explicat de ce se schimbă regulamentul privind retragerea banilor din pensiile private ale românilor
Președintele ASF a explicat de ce se schimbă regulamentul privind retragerea banilor din pensiile private ale rom&acirc;nilor
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali a făcut anunțul! Revine un titular la FCSB + un nou &bdquo;under&rdquo;
Gigi Becali a făcut anunțul! Revine un titular la FCSB + un nou „under”
Sepsi OSK, ce transfer! Covăsnenii au adus un jucător școlit &icirc;n Olanda: &rdquo;Mult succes la echipă!&rdquo;
Sepsi OSK, ce transfer! Covăsnenii au adus un jucător școlit în Olanda: ”Mult succes la echipă!”
&rdquo;Nu o să ies de aici cu viață&rdquo;. A marcat o &rdquo;dublă&rdquo; și a declanșat iadul la doi pași de Rom&acirc;nia
”Nu o să ies de aici cu viață”. A marcat o ”dublă” și a declanșat iadul la doi pași de România
Gică Popescu și golul care &icirc;i ține amintirea vie pe White Hart Lane
Gică Popescu și golul care îi ține amintirea vie pe White Hart Lane
Roger Federer a &icirc;mplinit 44 de ani. Recordurile elvețianului care nu vor fi atinse niciodată de Nadal și Djokovic
Roger Federer a împlinit 44 de ani. Recordurile elvețianului care nu vor fi atinse niciodată de Nadal și Djokovic
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali scoate un titular din primul &rdquo;11&rdquo; după meciul cu Drita: &rdquo;Prea lent, nu mi-a plăcut!&rdquo;

Gigi Becali scoate un titular din primul ”11” după meciul cu Drita: ”Prea lent, nu mi-a plăcut!”

FCSB - Drita 3-2 a fost &icirc;n direct la Pro TV și pe VOYO | Remontada uluitoare pe Arena Națională

FCSB - Drita 3-2 a fost în direct la Pro TV și pe VOYO | Remontada uluitoare pe Arena Națională

Gigi Becali s-a lămurit după FCSB - Drita 3-2: &rdquo;Am greșit&rdquo;

Gigi Becali s-a lămurit după FCSB - Drita 3-2: ”Am greșit”

A numit &icirc;n direct MVP-ul meciului FCSB - Drita 3-2: &rdquo;Foarte, foarte bun&rdquo;

A numit în direct MVP-ul meciului FCSB - Drita 3-2: ”Foarte, foarte bun”

Antrenorul Dritei a explicat de ce medicii au intervenit &icirc;n vestiarul echipei după meciul cu FCSB

Antrenorul Dritei a explicat de ce medicii au intervenit în vestiarul echipei după meciul cu FCSB

Dan Petrescu a răbufnit la conferință: &rdquo;Să mă suspende zece etape. N-am mai văzut de mult așa ceva&rdquo;

Dan Petrescu a răbufnit la conferință: ”Să mă suspende zece etape. N-am mai văzut de mult așa ceva”

CITESTE SI
Un balaur dobrogean de peste un metru, găsit &icirc;ntr-o locuință din 2 Mai. Jandarmii au intervenit de urgență

stirileprotv Un "balaur dobrogean" de peste un metru, găsit într-o locuință din 2 Mai. Jandarmii au intervenit de urgență

La Undressed, un profesor de yoga &icirc;i arată c&acirc;teva mișcări &icirc;n pat unei concurente la Miss Universe

voyo La Undressed, un profesor de yoga îi arată câteva mișcări în pat unei concurente la Miss Universe

Cod portocaliu și galben de furtuni &icirc;n Rom&acirc;nia. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și v&acirc;nt puternic

stirileprotv Cod portocaliu și galben de furtuni în România. Județele unde sunt așteptate vijelii cu grindină și vânt puternic

Ce a făcut Ion Iliescu c&acirc;nd era anchetat &icirc;n Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. &bdquo;&Icirc;nseamnă că ai ceva de ascuns&rdquo;

stirileprotv Ce a făcut Ion Iliescu când era anchetat în Dosarul Revoluției și cel al Mineriadei. „Înseamnă că ai ceva de ascuns”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Dolida vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
UFC
UFC 318: Holloway vs Poirier 3


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lewis vs. Teixeira


00:00
UFC
UFC 317: Topuria vs Oliveira


00:00
UFC
UFC Fight Night: Hill vs Rountree Jr.


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!