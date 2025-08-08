Jefte Betancor, împrumutat de Olympiacos la Albacete

Jefte a câștigat titlul de golgheter în prima ligă din Grecia după ce a înscris nu mai puțin de 16 goluri pentru Panserraikos, echipă care s-a salvat dramatic de la retrogradare. Atacantul spaniol i-a depășit pe Ayoub El Kaabi (Olympiacos, 15 goluri) și Loren Moron (Aris, 15 goluri).



Fostul atacant din Superliga României a fost transferat de Olympiacos încă din iarnă, însă a rămas să încheie sezonul la Panserraikos sub formă de împrumut. Jefte s-a alăturat în această vară campioanei Greciei, a jucat în câteva partide amicale, însă nu l-a impresionat pe antrenorul Jose Luis Mendilibar, și el spaniol.



Fără meci oficial la Olympiacos, Jefte Betancor a semnat vineri cu Albacete, echipă din liga a doua spaniolă, care a încheiat sezonul trecut pe locul 10. Ibericii l-au împrumutat pentru un an, însă au și opțiunea unui transfer definitiv.

