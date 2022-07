În 2013, băieții ăștia și-au făcut propria echipă de fotbal, iar acum tocmai au câștigat primul meci în cupele europene

Material de Ionuț Axinescu

Printre numeroasele meciuri disputate joi, 7 iulie, atrage atenția victoria echipei F.C. Bruno's Magpies, din Gibraltar. La prima lor apariție într-o competiție continentală, „The Magpies” au învins-o cu 2-1 pe Crusaders, din Irlanda de Nord.

Clubul fondat în 2013 într-un pub, de câțiva expați care nu aveau unde să joace

Povestea grupării din Gibraltar este una spectaculoasă și neobișnuită. F.C. Bruno's Magpies a fost înființată în 2013, într-un pub din Gibraltar, de către Louis Perry, un englez în vârstă de 18 ani, alături de câțiva prieteni expați care nu aveau unde să joace fotbal.

Recent mutat în micuțul teritoriu britanic din sudul Europei, după ce bunicii săi cumpăraseră un pub numit Bruno’s Bar, Perry voia să-și continue cariera de fotbalist semiprofesionist, numai că nu găsea nicio echipă care să-l legitimeze.

„Pe atunci, în Gibraltar exista doar o ligă locală. Dacă nu erai localnic, pur și simplu nu aveai unde să joci. Erau mulți expați care ar fi vrut să joace fotbal și nu puteau”, a povestit Perry, într-un interviu pentru RTE.

În acest context, puștiul englez s-a dus la federația locală și a întrebat dacă poate înființa el un club. I s-a zis că da, în schimbul a 500 de lire pentru echipa de seniori și alte 500 pentru cea de rezerve. „M-am dus la bunicii mei, i-am întrebat dacă sunt de acord să sponsorizeze viitoarea formație și practic așa s-a format clubul nostru”, a mai zis Perry.

Antrenor fără licență și prime în bere pentru jucători



Gruparea a preluat, în mod firesc, numele barului, iar primii jucători au fost chiar prietenii de pahar ai lui Perry, care frecventau pub-ul și căutau de ceva vreme o echipă unde să evolueze. Mick Embleton, un alt băiat de la pub, a fost primul antrenor, deși nu avea nici licență, nici experiență.

F.C. Bruno's Magpies a preluat culorile lui Newcastle United, clubul de suflet al lui Embleton. Pentru că în Gibraltar nu există decât un stadion, arena Victoria, selecția jucătorilor se făcea pe o plajă din țara vecină, Spania, iar cei aleși să evolueze pentru „The Magpies” erau recompensați cu câteva beri în pub-ul Bruno’s.

Ineditul club a pornit din liga a doua, cea mai de jos din Gibraltar, iar în primele sezoane a încheiat pe la mijlocul clasamentului. Cu timpul, Louis Perry a simțit că se poate mai mult și a început să aducă în Gibraltar jucători care nu-și mai găseau echipe în Anglia.

În 2019, Haig Oundjian, fost patinator englez și ex vicepreședinte la Watford, a devenit investitor. În același an, Bruno's Magpies a promovat în prima ligă din Gibraltar. Proiectul a tot progresat, an după an, iar în sezonul precedent s-a petrecut „minunea”: locul patru în campionat, care a adus și calificarea în Conference League.

Aproape de o întâlnire istorică cu Basel: „E ridicol!”

Astăzi, F.C. Bruno's Magpies este formată din zece jucători locali și o serie de expați sosiți din Spania, Mexic, Ghana, Brazilia, Argentina și, evident, Anglia. Antrenorul este un englez, Nathan Rooney, cu licență UEFA și ceva experiență acumulată în ligile inferioare din țara sa.

Fotbaliștii din Gibraltar au și alte job-uri în afara fotbalului. Spre exemplu, când nu se antrenează și nu au meciuri, aceștia sunt la programul de contabili, grefieri sau angajați la graniță. Străinii, în schimb, au statut profesionist.

Povestea a ajuns unde nu-și imagina nimeni vreodată, însă tradiția berilor băute cu sfințenie la Bruno’s Bar a rămas în picioare. După fiecare partidă, indiferent de scor, fotbaliștii și fanii se strâng la pub-ul deținut acum chiar de Louis Perry, ajuns la 28 de ani.

„Dacă o să câștigăm cumva cu Crusaders, o să mergem în Elveția să jucăm cu Basel. E ridicol”, spunea Perry, în urmă cu câteva săptămâni. După victoria de joi seară, totul pare posibil pentru „The Magpies”, trupa plecată în lume din ambiția unor băieți care voiau să dea cu piciorul în minge înainte să-și bea berile la Bruno’s.