Tehnicianul german a lăudat spiritul de luptă al jucătorilor săi și a subliniat importanța victoriei, care aduce titlul mai aproape ca oricând de Camp Nou în acest sezon.



Imediat după fluierul final al unei partide dramatice, în care Barcelona a revenit spectaculos, Flick a ținut să transmită un mesaj clar: "Este o victorie incredibilă. Este impresionant ce am reușit. După meciul de la Milano am văzut niște jucători foarte dedicați și eram convins că putem să o facem," a declarat Flick pentru Barça One, vizibil marcat de intensitatea momentului.



Antrenorul german a continuat pe aceeași linie, evidențiind forța mentală și calitatea grupului său: "Avem calitatea necesară pentru a ne reveni din situații complicate și din propriile greșeli. Avem o echipă grozavă capabilă să reacționeze." Flick a subliniat și constanța arătată de echipa sa în ultimele luni: "Pentru mine este foarte important să văd cum echipa gestionează astfel de situații. Din ianuarie am văzut o echipă foarte fidelă ideilor sale și foarte constantă."

Flick, avertisment pentru jucători



Deși conștient de euforia fanilor și de importanța uriașă a acestei victorii în lupta pentru campionat, Hansi Flick a încercat să tempereze entuziasmul din jurul echipei, păstrând o notă de pragmatism: "Înțeleg că este important pentru fani, este foarte important, dar pentru mine important este să câștigăm meciurile pe care le avem, etapă de etapă."



Victoria Barcelonei, obținută după o revenire de senzație de la 0-2, o propulsează la șapte puncte distanță de Real Madrid, ocupanta locului doi, cu trei etape rămase de disputat în La Liga.



Barcelona o întâlnește etapa viitoare, în deplasare, pe rivala Espanyol, joi, de la ora 22:30.