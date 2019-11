Hagi le-a aprins imaginatia turcilor: "Poate intr-o zi!" "Regele" a mai antrenat-o de doua ori pe Galatasaray

Gica Hagi le-a aprins din nou imaginatia fanilor turci.

Giga Hagi este un idol in Turcia, iar fanii spera ca intr-o zi "Regele" sa revina in fotbalul lor. Intr-o discutie avuta cu jurnalistii turci, Hagi le-a dat sperante fanilor ca ar putea veni din nou la Galatasaray.

"Ne simtim foarte bine in Turcia. Cred ca acest lucru s-a reflectat in jocurile bune pe care le-am facut. Am jucat bine pentru ca m-am simtit bine. Ca sa fiu sincer, imi lipsesc zilele petrecute acolo. Perioada pe care am petrecut-o la Galatasaray a fost fantastica, ne-am simtit foarte bine acolo si poate intr-o zi ne vom intoarce”, a declarat Gica Hagi pentru agentia de presa Anadolu.

Gica Hagi a jucat la Galatasaray in perioada 1996-2001, perioada de final a carierei sale, si este fara indoiala cel mai valoros strain care a evoluat vreoadata in campionatul Turciei. "Regele" a si antrenat-o pe Galata, in doua randuri, in 2004-2005, respectiv 2010-2011 si a reusit sa castige o Cupa a Turciei.