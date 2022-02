Haaland, mai valoros decât Ronaldo! Recordul bătut în afara terenului: o fotografie cu el s-a vândut cu peste 600 de mii de euro 

NFT-urile (n.r. non-fungible token) sunt la modă în ultimul timp, de când au cunoscut un trend ascendent. Chiar anul trecut, NFT-urile au reușit să provoace mișcări de peste 30 de miliarde de euro în toată lumea, iar cifrele cresc tot mai mult.

Pe această platformă sunt achiziționate colecții de artă în format digital, printre care și cartonașele cu fotbaliști. Iar NFT-ul cu Erling Haaland (21 ani) a devenit cel mai scump. Un internaut a achitat 265.100 Ethereum (n.r. - monedă virtuală), echivalentul a 614.000 de euro, pe NFT-ul cu superstarul Borussiei Dortmund.

Erling Haaland bought for 265.1001 ETH (678327.53$) by Zima Blue on the primary market

Season: 2021-2022

Level: 0

Serial: 1/1

Price: 678327.53$

