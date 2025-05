Sezonul s-a încheiat în Serie B cu un deznodământ foarte fericit pentru fotbalul nostru. Pentru că primele două clasate, Sassuolo și Pisa, sunt formații la care evoluează mai mulți jucători tricolori.

Cum în Serie B doar primele două clasate au promovarea asigurată, în sezonul 2025-2026, Horațiu Moldovan (Sassuolo) și Adrian Rus, Marius Marin și Olimpiu Moruțan (Pisa) vor avea șansa de a juca în Serie A, unul dintre cele mai tari campionate ale lumii!

Problema e că, începând de acum până la startul noului sezon, e posibil ca unii dintre jucătorii pomeniți mai sus să nu mai fie la Sassuolo și Pisa, iar asta din motive financiare.

Ioan Becali: „Marin a ajuns la un contract de 500.000 de euro“

Printre fotbaliștii români, care pot lua decizia de a-și schimba clubul în vară, se numără și Marius Marin. Al doilea căpitan al naționalei a încheiat acest sezon, la Pisa, adunând 35 de meciuri, 1 gol și 2 pase de gol.

Potrivit dezvăluirilor făcute de Ioan Becali însă, Marius Marin vrea să obțină mai mulți bani de la Pisa, în urma promovării. Problema e că, după cum a explicat la Fanatik, Giovanni consideră că pretențiile mijlocașului defensiv sunt exagerate.

„Cu Marius Marin nu mai avem contract și cred că el vrea să meargă singur, să-și vadă de treabă. Are pretenții exagerate puțin pentru Pisa, chiar dacă este în Serie A. Noi ne-am făcut treaba. L-am găsit pe Marius Marin cu un contract de 110.000 de euro și, în 4 ani, a ajuns la aproape 500.000 de euro. Deci, în fiecare an, îi luam câte 100.000 de euro. Am făcut tot ce am putut. Nu e nicio problemă. El, la rândul lui, a făcut tot ce a putut și a ajuns la echipa națională. E al doilea căpitan, poate chiar primul căpitan al Pisei. Acum,, dacă se pune de acord cu clubul la pretențiile pe care le are, ar fi bine. Nu știu dacă oferte sunt prea multe (n.r. – pentru Marius Marin). Cluburile caută jucători liberi. El și Rus mai au un an contract“, a explicat Ioan Becali.