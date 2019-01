GIGANTUL din Europa care e aproape de o retrogradare ISTORICA: "Ar fi un soc sa cada!"

Fenerbahce a jucat numai in prima liga, dar e aproape de o retrogadare istorica.

Toata Romania vede Romania in direct la PRO TV! Sambata, 23 martie, 19:00, Suedia - Romania! Marti, 26 martie, 21:45, Romania - Feroe! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro



Fenerbahce, club alintat de fani "Sari Kanaryalar" ("Canarii galbeni"), este unul dintre cele mai importante echipe de fotbal din Turcia. Impreuna cu Galatasaray si Besiktas formeaza "Big Trio", triunghiul celor mai puternice trei cluburi din istoria fotbalului turcesc. Infiintat in 1907, "Fener" a castigat 19 titluri de campioana in Super Lig (plus 6 Milli Kume si 3 Turkiye Futbol Sampiyonasi, competitiile premergatoare campionatului profesionist), 6 Cupe si 9 Supercupe ale Turciei.

Are cele mai multe puncte din istoria Super Lig

Clubul nu a retrogradat niciodata in ligile inferioare si conduce clasamentul all-time al primei ligi de fotbal din Turcia, cu 61 de sezoane consecutive jucate, la fel ca Galatasaray si Besiktas, dar cu 3.938 de puncte acumulate (urmatoarea clasata, Galatasary, are 3.887 puncte). De asemenea, clubul a fost semifinalist in Europa League (2012-2013), sfertfinalist in Champions League (2007-2008) si sfertfinalist in Cupa Cupelor (1963-1964). De-a lungul timpului, pentru "galben-albastri" au evoluat multe staruri, precum Harald Schumacher, Jay-Jay Okocha, Serghei Rebrov, Pierre van Hooijdonk, Alex, Ariel Ortega, Nicolas Anelka, Roberto Carlos, Dirk Kuyt, Diego, Nani sau Robin van Persie. Cel mai slab loc ocupat in istoria sa a fost pozitia a 10-a, in sezonul 1980-1981, si nu au mai terminat in afara top 3 din editia 2002-2003.



Au un lot cotat la 86 de milioane de euro, dar sunt pe penultimul loc



In acest sezon, situatia e dramatica. Fenerbahce ocupa locul 17 in Super Lig, penultimul, cu un joc mai putin disputat, la 1 punct de locul 15, ultimul retrogradabil, si la 21 de puncte de liderul Istanbul BB. In sezonul trecut, echipa a terminat pe locul secund, dar caderea e cu atat mai ciudata cu cat in lot se regasesc fotbalisti importanti, precum Martin Skrtel, Roberto Soldado, Nabil Dirar, Mathieu Valbuena, Andre Ayew, Roman Neustadter, Islam Slimani, Mauricio Isla, Mehmet Topal, Volkan Demirel sau Carlos Kameni, iar echipa e pregatita de experimentatul Ersun Yanal (antrenorul de la ultimul titlu, luat in 2014), care l-a inlocuit pe Phillip Cocu, in luna octombrie, dupa doar 4 luni de contract si dupa ce acesta pierduse 5 din cele 10 meciuri disputate sub comanda sa. "Fener" e calificata in "16"-imile Europa League, unde va intalni pe Zenit Sankt Petersburg (12 si 21 februarie).



Viorel Moldovan: "Ar fi un soc sa retrogradeze!"



Atacantul Viorel Moldovan a evoluat la Fenerbahce, intre 1998 si 2000, bifand 53 de meciuri si 33 de goluri. "Nu am urmarit cu atentie ce s-a intamplat in acest sezon, nu am urmarit toate meciurile lor. Fenerbahce e un club de traditie, e un club <greu> in Turcia. Fenerbahce, Galatasaray si Besiktas sunt echipele emblematice ale Turciei. Nu stiu ce se intampla acolo, dar cred ca isi vor reveni, pentru ca ar fi un dezastru ca echipa sa retrogradeze. <Fener> e un club cu suporteri minunati, ar fi un soc ca o echipa cu asemenea traditie sa retrogradeze. Mai sunt probleme cu cluburile de traditie si pe la noi, prin Bulgaria, prin alte tari din Europa de Est… Au crescut si celelalte echipe, s-au investit fonduri si in echipele care nu au avut o istorie asa bogata. Fotbalul s-a echilibrat, campionatele sunt echilibrate. In decursul timpului, mai apar astfel de fluctuatii in viata unei echipe. E clar ca e o problema cu strategia lor, trebuie sa fie atenti si la fair-play-ul finaciar, dar sper sa isi revina", a spus Moldovan pentru Sport.ro.