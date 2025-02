Hagi a prins chiar locul 100, însă numai dacă privim ce vecini de clasament are este suficient să ne dăm seama că performanța este uriașă: Mario Kempes, locul 99, campion mondial cu Argentina în 1978, Ricardo Kaka, locul 98 (campion mondial cu Brazilia în 2002, Balon de Aur în 2007 și câștigător al Ligii Campionilor cu AC Milan în 2007) sau George Weah, locul 97 (Balon de Aur în 1995).

La capitolul trofee, Hagi a fost sub cei trei amintiți. Nu a câștigat vreo Cupă Mondială (cea mai bună performanță sferturi de finală, în 1994), nici Balonul de Aur (cel mai aproape a fost în același ani, locul 4) și nici Cupa Campionilor Europeni / Liga Campionilor, transferul său la Steaua realizându-se imediat după performanța istorică a "viteziștilor" din 1986.



Totuși, FourFourTwo a prezentat mai multe argumente pentru prezența lui Hagi în top 100 fotbaliști all-time, poate cel mai important fiind "piciorul său stâng magic".



"Hagi, cel care a avut una dintre cele mai ciudate traiectorii ale carierei printre marii fotbaliști ai perioadei moderne, a fost timp de aproape un deceniu un mijlocaș ofensiv incredibil de prolific în campionatul României, iar ulterior a avut parte de doi ani complicați la Real Madrid și o perioadă similară la Barcelona.



Între cele două perioade de la granzii spanioli a trăit doi ani plini de căldură în Italia, unde a făcut parte din contingentul 'Mica Românie" al lui Mircea Lucescu de la Brescia. A trecut printr-o retrogradare în primul sezon, dar a rămas loial clubului și, în ciuda unor oferte mai bune, i-a adus ulterior înapoi în Serie A.



La 30 de ani, când se presupunea că se apropie de retragere, Hagi s-a alăturat lui Galatasaray, unde a petrecut o jumătate de deceniu incredibil de fructuos. Așa și-a cimentat statutul de legendă și a cucerit încă 10 trofee.



Momentul principal al carierei, Campionatul Mondial din SUA, în 1994, când România a ajuns în sferturile de finală, după ce a eliminat Argentina. Performanța a fost inspirată de Hagi și de magicul său picior stâng", este descrierea Four Four Two.

Top 100 cuprinde fotbaliști din toate generațiile, de la Gunnar Nordahl, Omar Sívori, Luis Suárez Miramontes, cel născut în 1935, până la jucători aflați în continuare în activitate, precum Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Manuel Neuer ori Luka Modric.



Având în vederea dimensiunea topului și faptul că perioada luată în calcul este una extrem de lungă, numeroși fotbaliști de clasă din toate timpurile lipsesc din top.



Numai dacă ne gândim la istoria recentă a fotbalului remarcăm că din topul FourFourTwo absentează jucători precum Toni Kroos (campion mondial cu Germania și de 6 ori câștigător al Ligii Campionilor), Harry Kane (al doilea cel mai bun marcator din istoria Premier League), Robert Lewandowski (al treilea cel mai bun marcator din istoria UEFA Champions League și de cinci ori jucătorul anului în Bundesliga, printre altele).



Apoi, dacă mergem puțin mai în spate, vedem că din top 100 lipsesc și legende precum Alessandro Nesta (campion mondial cu Italia și dublu câștigător al Ligii Campionilor cu AC Milan), Alessandro Del Piero (campion mondial cu Italia, cel mai bun marcator din istoria lui Juventus și fotbalistul cu cele mai multe meciuri pentru "Bătrâna Doamnă) sau Carles Puyol (campion mondial și european cu Spania, triplu câștigător al Ligii Campionilor cu FC Barcelona).



Lista absenților din acest top este foarte lungă și, bineînțeles, subiectivă. În ierarhia FourFourTwo, Lionel Messi este considerat cel mai bun fotbalist din istorie, urmat de brazilianul Pele și de Diego Maradona. Cristiano Ronaldo este doar pe locul 4.

