Un membru din staff-ul lui Juventus ii critica pe sefi: "Ne dau afara fara niciun motiv, nu voi mai fi antrenorul secund al nimanui!" Ce crede despre demiterea lui Andrea Pirlo

Igor Tudor a criticat echipa italiana dupa demiterea lui Andrea Pirlo.

Igor Tudor, fost jucator la Hajduk Split, Trogir, Siena si Juventus, este antrenorul secund al clubului torinez din august 2020. In acest sezon a fost pe banca lui Juve alaturi de Andrea Pirlo, dar considera ca demiterea italianului a fost una nedreapta si va parasi clubul la finalul lunii iunie.

"A fost un sezon dur, dar ne-am calificat in Liga Campionilor si am castigat Cupa. Totusi, ei ne-au concediat. Nu cred ca este lucrul corect de facut. De asemenea, am decis ca nu voi mai fi antrenorul secund al nimanui

La Juve, cel care m-a chemat a fost Pirlo. A existat o lista cu cinci nume intocmite de Juventus si Paratici i-a dat lui Pirlo de ales. El m-a ales si m-a sunat, cu Nedved alaturi sa-mi ofere functia de antrenor secund. Am acceptat-o, pentru ca era Juve. El era foarte apropiat de Baronio si l-a ales si pe el, de asemenea, analist si ne-a pus pe toti la acelasi nivel. Nu este corect. La final, eu sunt antrenor", a spus Tudor, pentru publicatia croata Sportske Novosti.

Juventus a terminat pe locul 4 in Serie A, sub conducerea lui Andrea Pirlo, dar a castigat Cupa Italiei, de altfel singurul trofeu ridicat de torinezi in acest sezon. Drept consecinta, Pirlo a fost demis, iar in locul sau a fost adus Massimiliano Allegri.