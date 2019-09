GALA FIFA BEST | Asa arata cel mai bun prim 11 din lume! Ronaldo si Messi, in aceeasi echipa! Formatia ideala a anului 2019

Din articol CEA MAI BUNA ECHIPA A ANULUI 2019

FIFA si-a desemnat supercampionii! Leo Messi a castigat titlul de jucatorul anului, desi toata lumea credea ca Van Dijk va primi trofeul!

Leo Messi a cucerit titlul de fotbalistul anului, in timp ce Megan Rapinoe, capitan al nationalei de fotbal feminin a SUA, a fost desemnata cea mai buna jucatoare. Klopp e antrenorul anului dupa ce a luat UEFA Champions League cu Liverpool.

In cadrul galei FIFA Best a fost anuntat si cel mai bun prim 11 din lume. Toti jucatorii evolueaza in fotbalul european.

CEA MAI BUNA ECHIPA A ANULUI 2019

Alisson - Ramos, De Ligt, Van Dijk, Marcelo - Modric, De Jong, Hazard - Messi, Mbappe, Ronaldo