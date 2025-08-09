OFICIAL Fotbalistul de la Rapid care a jucat la Campionatul Mondial s-a transferat la o finalistă de Champions League!

Fotbalistul de la Rapid care a jucat la Campionatul Mondial s-a transferat la o finalistă de Champions League!
Alexandru Hațieganu
Jucătorul trecut și prin România se îndreaptă spre finalul carierei.

Mijlocașul central Ricardo Alves (32 de ani), fost internațional de juniori și de tineret portughez care a jucat 7 partide în prima ligă pentru Rapid în returul sezonului 2014-2015, a semnat cu Sepahan din Iran, după ce anterior evoluase la gruparea Tractor Tabriz din aceeași țară, cu care a ieșit campion în ultima ediție.

Sepahan este prima echipă iraniană care a jucat o finală de AFC Champions League (în 2007) și are în palmares 5 titluri în Persian Gulf Pro League.

Portughezul a semnat cu Sepahan un contract pe două sezoane.

Transferat de Rapid în februarie 2015, când a semnat cu giuleștenii pe trei sezoane, Ricardo Alves venea în România cu un CV impresionant, care cuprindea 35 de selecții la naționalele de juniori și de tineret lusitane, meciuri jucate ca titular la Campionatul European Under 19 și Campionatul Mondial Under 20, și 6 ani petrecuți la FC Porto.

Portughezul a plecat însă după doar jumătate de campionat de la Rapid, a câștigat apoi două titluri de campion în Slovenia cu Olimpija Ljubljana și, după câteva sezoane în Rusia și Kazahstan, a ajuns acum tocmai în Iran, la una dintre cele mai populare echipe din Asia, Tractor Tabriz.

La Rapid, mijlocașul central a dat o pasă decisivă în cele 7 partide jucate în campionat.

Foto: Sport Pictures, Sepahan

