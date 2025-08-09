Mijlocașul central Ricardo Alves (32 de ani), fost internațional de juniori și de tineret portughez care a jucat 7 partide în prima ligă pentru Rapid în returul sezonului 2014-2015, a semnat cu Sepahan din Iran, după ce anterior evoluase la gruparea Tractor Tabriz din aceeași țară, cu care a ieșit campion în ultima ediție.

Sepahan este prima echipă iraniană care a jucat o finală de AFC Champions League (în 2007) și are în palmares 5 titluri în Persian Gulf Pro League.

Portughezul a semnat cu Sepahan un contract pe două sezoane.

