Fotbalistul celebru in toata lumea care i-a facut un copil unei escorte! Scandal MONSTRU dupa ce s-a aflat totul: "A avut relatii intime si cu mai mult colegi de-ai lui!"

O prostituata cunoscuta printre fotbalisti sustine ca are un copil cu o vedeta din Premier League.

Katy Morgan spune ca a ramas insarcinata cu un jucator care a apelat la ea dupa ce i-a fost recomandata de 'alti jucatori din nationala Angliei'.

Tanara avea un tarif de 1700 de euro pe noapte in perioada in care era 'activa'. A trebuit sa renunte la job dupa ce a ramas insarcinata. Fotbalistul vizat de aceste dezvaluiri joaca in nationala Angliei si este casatorit, scrie The Sun, fara a-i dezvalui identitatea. Morgan sustine ca starul a intretinut relatii intime cu ea de cel putin 3 ori anul trecut.

Fiul lui Katy s-a nascut in martie, iar un test ADN cerut de femeie a confirmat ca fotbalistul este tatal.

O sursa apropiata fetei a declarat: "El a fost socat cand a aflat de sarcina si nu i-a venit sa creada ca este copilul sau. A fost daramat cand a aflat ca va deveni tata. Parea sa creada ca e rusinos pentru el, mai ales ca multi fotbalisti prieteni de-ai sai ii fusesera clienti lui Katy. De la ei a primit numarul. E vorba de doi fotbalisti din nationala Angliei. Katy a fost si cu alti fotbalisti din Premier League."