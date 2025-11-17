Mykola Morozyuk, fotbalistul cu 14 meciuri pentru naționala Ucrainei, și-a încheiat cariera de jucător în urmă cu doi ani, în Cipru, la Ypsonas FC.

Marius Șumudică, desființat de un fost jucător

De-a lungul carierei, Morozyuk a evoluat pentru formații precum Lokomotyv Kiev, Dnipro, Dinamo Kiev, Kryvbas, Metalurg Donetk, Chornomorets, însă a jucat și în Turcia, la Rizespor, acolo unde a fost antrenat de nimeni altul decât Marius Șumudică.

Morozyuk a fost jucătorul lui Rizespor în perioada ianuarie 2019 – iulie 2021, în timp ce Șumudică s-a aflat la cârma echipei doar la șapte meciuri, în perioada ianuarie 2021 – martie 2021.

Fostul fundaș ucrainean nu a avut nimic bun de spus de fostul jucător de la Rapid. Morozyuk s-a arătat șocat de comportamentul antrenorului român și nu s-a ferit să îl jignească pe Șumudică.

”Nebun… la dracu, mi-am amintit imediat… La dracu, era român, cum naiba îl chema… La Rizespor, în Turcia. La dracu, era schizofrenic, pur și simplu era un om bolnav la cap. Rahat, pot să spun asta? La dracu, asta e.

Înainte de fiecare antrenament, ies jucătorii, antrenorul spune ceva, un discurs sau ce avem de făcut și pornim. La idiotul ăsta… la dracu, altfel nu pot să-l numesc. Pur și simplu nu-mi pot aminti numele lui (Marius Șumudică – n.r.).

El se comporta ca un schizofrenic. Se uita așa, avea un tic nervos. La dracu, începea să spună ceva: ‘Nu-i așa că sunt sexy?’. În fine, începea să povestească cum… se descurcă el cu soția lui.

Noi ne uitam unul la altul așa. Și tu, la naiba, ca un om normal, vrei nu vrei, începi să vizualizezi asta. Și el e departe de a fi Alain Delon.

Apoi începe să spună prostii, ceva ce e mult prea mult. Când zicea: ‘Let’s go!’, începeam să alergăm, liniște cinci minute, nu spunea absolut nimeni nimic. Apoi încep, gen: ‘Auzi, frate, ce dracu a fost asta?’ sau ‘Ai auzit asta?’.

Așa era în fiecare zi. ‘Eu sunt aici, soția mea e acolo, dar eu știu că e cu cineva’. La dracu, asta e pur și simplu greșit. Ne-am prăbușit foarte, foarte repede cu el.

El se considera cel mai tare antrenor din lume, toți ceilalți erau niște fraieri, inclusiv Guardiola, Klopp. Mourinho, gunoi absolut. Întâi vine el, apoi, nu mai știu, Dino Zoff cred. Când îmi amintesc de el, chiar… un ciudat dezgustător”, a spus Morozyuk, potrivit Tribuna.com.

