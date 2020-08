Fost capitan de nationala care si-a pierdut MINTILE in fata unui arbitru. "Daca-mi dai ROSU, te lovesc!" Ce-a urmat e HALUCINANT si greu de privit

Pentru ca nu i s-a acordat un penalty, rusul Roman Shirokov (39 de ani) l-a bagat in spital pe centralul unei partide amicale.

Cu 57 de selectii si 13 goluri marcate, Shirokov e unul dintre cei mai importanti fotbalisti din istoria nationalei Rusiei, avand onoarea sa poaret si banderola de capitan la un turneu final, Euro 2016, in meciul cu Tara Galilor. Retras din activitate in acelasi an, Roman si-a continuat cariera in calitate de comentator.

Ce s-a intamplat insa la un turneu amical rezervat jurnalistilor depaseste insa orice imaginatie. Facand parte din echipa postului Match TV, Roman Shirokov a avut o reactie incredibila la adresa arbitrului de centru dupa ce i s-a refuzat acordarea unei lovituri de la 11 metri.

Protestand vehement, fostul mijlocas si-a dat seama ca centralul baga mana la buzunarul cu cartonase, moment in care a strans pumnul si i-a spus acestuia: "Daca-mi dai rosu, te lovesc!" Ei bine, a venit si eliminarea, iar Shirokov s-a tinut de cuvant, aplicandu-i arbitrului un pumn in plina figura, dupa care l-a mai lovit si cu piciorul. Gest incalificabil pentru care Shirokov risca inclusiv o sanctiune penala, chiar daca ulterior si-a cerut scuze.

"Am stat patru ore si jumatate in spital, apoi alte 15-20 de minute in camera de urgente. Mi-au pus copci peste tot si mi-au facut o gramada de examinari. Cel mai important, totul e bine pentru mine, iar ceea ce nu te ucide te face mai puternic", a declarat victima lui Shirokov.