Fost campion și jucător de națională: ”Mi-am pierdut toată averea la casino în trei luni”. Unde muncește acum

Roman Maksymyuk, fost campion cu Dinamo Kiev în 2000 și fotbalist cu selecții la naționala Ucrainei, a mărturisit cum și-a pierdut toată averea într-o perioadă scurtă de timp.

”Casinoul va rămâne mereu acolo”

”Îmi plăcea să joc la casino cu alți doi prieteni, puteam să jucăm două-trei nopți la rând. Nu sunt mândru de asta, dependența de jocurile de noroc este o boală.

Am pierdut totul, am început să împrumut bani, cariera mi s-a dus în jos. În trei luni am pierdut totul, cam 300.000 de dolari, mi-am amanetat și mașina...

Am fost apoi la psiholog de mai multe ori, m-am luptat cât de mult am putut, dar cazinoul va rămâne mereu acolo. Îi sfătuiesc pe toți tinerii fotbaliștii să nu intre, să nu încerce așa ceva”, a spus fostul fotbalist pentru canalul de YouTube ”Bombardir”.

De la jucător în echipa națională la lucrător în supermaket

Fost mijlocaș de talent, Maksymyuk (47 de ani) a evoluat la Zenit Sankt Petersburg, cu care a câștigat Cupa Rusiei (1999), la Dinamo Kiev, unde a reușit eventul (2000), și la Dnipro Dnipropetrovsk, perioadă în care a evoluat și pentru naționala ucraineană.

După ce și-a încercat norocul în antrenorat, el lucrează acum ca manipulant de marfă într-un supermarket.