Invitată la podcastul „One Night with Steiny”, Bonnie Blue a mărturisit că un jucător de la Liverpool i-a trimis un mesaj cu o cerere neașteptată.



Potrivit spuselor ei, fotbalistul s-a declarat „gelos” după ce a auzit de o experiență a actriței cu 22 de bărbați și i-a cerut să organizeze o petrecere similară, la care să participe același număr de persoane.



„Mi-a scris spunându-mi: Am auzit că ai făcut-o cu 22 de bărbați într-o singură noapte. Sunt cam gelos pe tine. Am glumit și am întrebat: Ce, să adun 22 de bărbați? Iar el mi-a spus DA”, a povestit Bonnie Blue.



Vedeta nu a dezvăluit identitatea fotbalistului, dar a confirmat că acesta este un titular la Liverpool. De asemenea, a precizat că nu i-a îndeplinit dorința.



Recordul contestat al lui Bonnie Blue



Bonnie Blue a intrat în atenția publicului după ce a susținut că s-a culcat cu 1.057 de bărbați în doar 12 ore, doborând astfel recordul deținut de Lisa Sparks (919 bărbați în 24 de ore).