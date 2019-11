FABULOS! A castigat premiul cel mare la loto si a cumparat clubul pe care-l sustinea! Ce s-a intamplat dupa este SUPERB

Colin Weir, in varsta de 71 de ani, a dat lovitura vietii cand a castigat premiul cel mare la EuroMillions.

Scotianul este fan de o viata al echipei FC Patrick Thistle, din Glasgow, iar dupa ce a castigat 161 de milioane de lire la loto, a decis sa investeasca la clubul mult iubit.

Acesta a cumparat pachetul majoritar de actiuni si planuieste sa daruiasca clubul suporterilor.

Colin Weir spune ca va face cadou 55% din actiuni catre un grup de suporteri, care are ca model organizarea altui club scotian, Motherwell.

"Fanii nu trebuie sa-mi dea niciun banut inapoi.", a declarat suporterul milionar.

Nu este prima oara cand scotianul s-a implicat la Patrick Thistle. Incepand cu anul 2011, acesta a investit 2.5 milioane de lire in club si 6 milioane de lire intr-o baza noua de antrenament.

Patrick Thistle a luat nastere in 1876 si evoluaza in prezent in a doua liga scotiana.