Cele mai urmarite 30 de secunde ale momentului! Wayne Rooney, GENIAL in MLS! Ce a putut sa faca in finalul meciului

Fostul capitan al Angliei si al lui Manchester United a trait cele mai tari momente de dupa transferul in MLS.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicatia SPORT.RO pentru telefoane Android si iPhone! Bucurati-va de fotbal! Spartak - PAOK, marti 14 august de la 20.30, in direct la Pro X! Bucurati-va de fotbal! FCSB - Hajduk Split, joi 15 august de la 21.30, in direct la Pro TV!

Rooney a facut faza sezonului in Statele Unite. In prelungirile meciului dintre DC United si Orlando, Rooney a facut o cursa fantastica pentru a recupera o minge in propria jumatate, apoi a trimis o centrare perfecta pentru golul lui Luciano Acosta. United juca fara portar, dupa ce goalkeeperul David Ousted plecase si el in atac pentru a forta golul unei victorii vitale pentru echipa din Washington.