După aproape un an de la despărțirea de prima reprezentativă a României, pe care a dus-o până în optimile de finală ale Campionatului European din 2024, Edward Iordănescu a semnat cu polonezii de la Varșovia.



Edward Iordănescu face primul transfer la Legia Varșovia



Fostul selecționer a pregătit și prima mutare la Varșovia. Jurnalistul Sebastian Staszewski a anunțat pe rețele social medai faptul că Petar Stojanovic urmează să semneze cu Legia.



Fundașul dreapta este cotat la 750.000 de euro de site-urile de specialitate și e legitimat la FC Empoli. Stagiunea precedentă a petrecut-o sub formă de împrumut la Salernitana.



”Pe masă se află un contract pe 3 ani sau unul pe 2 ani cu opțiune pentru încă un an. Slovenul finalizează ultimele detalii, ar urma să efectueze vizita medicală joi sau vineri și să se alăture echipei”, a scris Staszewski.



Edi Iordănescu a făcut show la prima conferință de presă la Varșovia: "Nu-mi doream să fiu azi aici"



„Pentru mine este o onoare. Legia e cel mai mare club din Polonia, dar și un brand internațional. Cunosc bine campionatul, am avut jucători în națională care evoluează aici. Cu fostul antrenor s-au făcut lucruri bune, dar trebuie să ridicăm nivelul. Avem condiții excelente și oameni profesioniști. Am venit cu încredere că putem face din Legia un club mare din nou”, a spus Edi.



„Nu pot să mint, mi-aș fi dorit să fiu cu familia. Dar sunt bucuros să fiu aici. Din păcate, nu mi-am dorit să-mi petrec ziua de naștere cu voi. Desigur, este o glumă.



Am ajuns la EURO după 8 ani, am făcut cel mai bun rezultat din istoria FRF. Dar mi-a lipsit munca zilnică la un club. Mi-au oferit un nou contract, dar am simțit că e momentul pentru o schimbare”, a continuat Iordănescu.



Legia a încheiat sezonul trecut pe locul 5, dar a câștigat Cupa Poloniei. Luna viitoare, Iordănescu Jr va avea șansa să câștige un trofeu chiar la debut. Legia va juca în Supercupa Poloniei cu rivala Lech Poznan, campioana en-titre.