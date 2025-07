Legia a marcat ambele goluri în finalul primei reprize. Pawel Wszolek a deschis scorul în minutul 33 cu o lovitură de cap din marginea careului mic, iar Ilia Shkurin, vârf de careu din Belarus, a dus scorul la 2-0 în minutul 44, după ce a preluat excelent și l-a învins pe portarul lui Lech.



Edi Iordănescu, după ce a cucerit Supercupa Poloniei cu Legia Varșovia: "Felicit fostul antrenor"

Trupa lui Edi Iordănescu a tremurat pe final. Lech Poznan a redus din handicap în minutul 81, după golul înscris de Filip Szymczak printr-o lovitură de cap, însă campioana Poloniei nu a avut și forța de a egala.

După meci, Edi Iordănescu și-a felicitat jucătorii, a subliniat însă diferența dintre cele două echipe și a ținut să îi mulțumească fostului antrenor de la Legia, Gonçalo Feio, care a cucerit Cupa Poloniei și a făcut posibil meciul din Supercupă.

"Lech Poznan este campioana Poloniei și a meritat cu prisosință acest statut. Au jucat acasă, au intrat foarte încrezători și cu multă energie în fața unui stadion arhiplin. Noi am jucat în urmă cu trei zile și am avut mai multe probleme medicale în rândul jucătorilor, așa că a trebuit să ne adaptăm.



Lech are deja o echipă bine formată, la un nivel bun. În schimb, noi trecem printr-o transformare. Știu că oamenii așteaptă soluții și rezultate imediate, dar este vorba de un proces. Dacă ne grăbim, nu vom reuși progresul.



Îmi felicit echipa. Sunt mândru de jucători, de abordarea lor și de dăruire. Vreau să le mulțumesc tuturor celor care au contribuit la pregătirea acestui meci. Cred în potențialul jucătorilor și îi felicit și pe cei care sezonul trecut au câștigat Cupa Poloniei. De asemenea, vreau să îl felicit și pe fostul antrenor de la Legia, care a făcut acest moment posibil.



În prima repriză, am controlat 90% din meci. Am avut posesia, am arătat disciplină și organizare în momentele fără minge. Am reușit să înscriem două goluri și am mai avut alte două ocazii. Nu am suferit defensiv și am blocat o echipă foarte bună a lui Lech Poznan", a spus Iordănescu, potrivit legia.net.

Edi Iordănescu se pregătește de returul cu Aktobe și startul în Ekstraklasa



Pentru Legia Varșovia urmează returul cu Aktobe, din Kazahstan, după victoria cu 1-0 de acasă. În cazul în care va păstra avantajul din prima manșă, echipa fostului selecționer al României va avansa în turul 2 preliminar din Europa League.



Ekstraklasa va debuta săptămâna viitoare, iar Legia va înfrunta Piast Gliwice în prima etapă, duminică, 20 iulie, de la ora 21:15.