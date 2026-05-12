Ce lovitură! Starul lui Real Madrid, OUT de la Mondial

Multe echipe și-au anunțat deja lotul lărgit înainte de turneul final. Luis de la Fuente, selecționerul Spaniei, a trimis luni seară, la FIFA lista de 55 de jucători luați în calcul pentru a fi prezenți la Cupa Mondială.

Din cei 55 de jucători, doar 26 vor merge la turneul final din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Lista conține o absență de marcă în rândul spaniolilor. Starul lui Real Madrid, Dani Carvajal, unul dintre căpitanii ”Furiei Roja”, nu a fost trecut pe listă.

În vârstă de 34 de ani, fundașul lateral nu a primit prea multe minute de joc din partea lui Alvaro Arbeloa, motiv pentru care a intrat într-o dispută cu antrenorul madrilenilor. În acest sezon, Carvajal, unul dintre oamenii de bază în mandatul lui Carlo Ancelotti, a strâns doar 885 de minute în tricoul lui Real Madrid.