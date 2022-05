În ultima fază a preliminariilor, Tanzania a câștigat cu 4-1 în Camerun, toate cele patru goluri ale echipei oaspete fiind marcate de Clara Cletus Luvanga. Cu acest succes categoric, Tanzania e la un pas de calificare, având de îndeplinit o simplă formalitate în returul de pe 5 iunie, din Zanzibar.

Imediat după meciul jucat la Yaounde, pe rețelele de socializare s-a născut o controversă privind sexul jucătoarei din Tanzania.

„Din punct de vedere fizic, ea nu arată ca o fată”, scrie și site-ul camfoot.com, care notează că victoria Tanzaniei este, prin urmare, una care naște polemică.

Luvanga joacă în Tanzania, la Yanga Princess, și în calificările pentru Mondial a înscris nu mai puțin de zece goluri pentru țara ei. „I se spune CR7”, scrie un jurnalist local pe Twitter.

Guess who scored the 4goals for the Tanzanians!?!???? Clara Cletus Luvunga guys, she scored the 4goals and now Cameroun???????? are complaining, stating she is not a girl!???? pic.twitter.com/dZDdZ85SfI

Nu este primul scandal de acest gen din fotbalul feminin. În 2015, opt jucătoare din naționala Iranului au fost acuzate că sunt, de fapt, bărbați care urmează să își schimbe sexul.

În noiembrie 2021, Iranul s-a aflat într-o postură similară. Portărița Zohreh Koudaei a fost acuzată de Federația din Iordania că este bărbat și le-a cerut celor de la FIFA să o suspende.

„Sunt femeie, singura mea vină este că nu sunt drăguță. E un act de bullying din partea Iordaniei”, s-a apărat atunci Zohreh Koudaei.

???????? Iranian women's football goalkeeper, Zohreh Koudaei has been accused of being a man by the Jordan Football Association.

Koudaie’s response to those allegations: “This is bullying from Jordan. I am a woman. My only mistake is not being pretty.” ???????? pic.twitter.com/3oS3l1hv4Z