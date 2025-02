Acesta nu a fost pe placul noului acționar Sir Jim Ratcliffe, care a fost nemulțumit că nu a fost de acord cu demiterea imediată a managerului Erik ten Hag și nu ar fi înaintat un plan de transferuri dimensionat pentru situația financiară actuală a clubului.



Ashworth, numit în conducerea Warwickshire County Cricket Club

Ashworth a fost demis la doar 159 de zile după numirea în funcția de director sportiv, primind o compensație de 5 milioane de euro, și fiind înlocuit de Jason Wilcox, promovat din poziția de director tehnic.



După despărțirea de United, Dan Ashworth a acceptat funcția de consilier al Warwickshire County Cricket Club, cu atribuții în privința echipelor de elită și în conducerea structurii de înaltă performanță. Acesta ocupa deja un post în comitetul de audit al clubului, încă din 2021.



Clubul din Birmingham a fost înființat în 1882 și este unul dintre cele doar 18 formații clasificate first-class din Anglia și Țara Galilor. Evoluează pe Edgbaston Cricket Ground (25.000 de locuri) și are în palmares County Championship (8), Friends Provident Trophy (5), Royal London One-Day Cup (5), Benson & Hedges Cup (2), NatWest t20 Blast (1) și Bob Willis Trophy (1).



A mai lucrat pentru FA, Brighton și Newcastle

Daniel Ashworth (54 de ani) a studiat la College of West Anglia. A jucat fotbal la juniorii lui Norwich City și pentru cluburile de amatori Eastbourne Town FC, St. Leonards FC și Wisbech Town FC. A antrenat la academiile celor de la West Florida Fury și Peterborough United, apoi a ocupat funcții de conducere în centrelor de juniori de la Cambridge United și West Bromwich Albion.



În septembrie 2012 a fost numit director of elite development în cadrul The Football Association (FA), fiind considerat creatorul strategiei "England DNA", un program național de dezvoltare al sectorului juvenil care să se răsfângă și asupra echipelor naționale de seniori. Despre acesta se crede că a dus naționala masculină "Three Lions" în două finale de Campionat European, iar pe cea feminină ar fi ajutat-o să câștige Euro 2022 și Finalissima 2023 și să joace finala CM 2022.



Ulterior, a lucrat pentru Brighton & Hove Albion (director tehnic / 2018-2019), Newcastle United (director sportiv / 2022-2024) și Manchester United (director sportiv / iulie 2024 noiembrie 2024).



Foto - Getty Images