Un grup de investitori turci, conduși de Serhan Cetinsaya și Sertac Guven, au preluat Petrolul, în iunie 2024.



Datorii pot fi stinse de autorități sau de transferuri

Ulterior, clubul s-a despărțit de Laszlo Balint și l-a adus ca antrenor pe Mehmet Topal, fost fotbalist la Galatasaray, Valencia, Fenerbahce și Besiktas. Echipa a avut un parcurs bun în acest sezon, ocupând locul al patrulea în clasamentul Ligii 1 (18 puncte / 4 victorii, 6 egaluri, 1 înfrângere), dar se anunță un final de an greu pentru "Lupii galbeni", care au rămas fără finanțatori. Recent, turcii au anunțat că au părăsit clubul, din cauza unor datorii mai mari decât cele anunțate inițial, iar partea română îi acuză că nu și-au onorat promisiunile în privința investițiilor.



Cert este că Petrolul are datorii de ordinul milioanelor de euro, care se măresc de la lună la lună, iar soluția ieșirii din criză o reprezintă doar un ajutor financiar din partea autorităților locale și județene sau vânzarea rapidă a unor jucători. Pentru Lukas Zima se dorește obținerea a cel puțin 500.000 de euro de la FCSB, portarul fiind dorit de FCSB, în timp ce pentru Marian Huja există interes din Portugalia, Mihnea Rădulescu este curtat de CFR Cluj, Rapid și Craiova, Alexandru Tudorie poate ajunge în zona Golfului Persic, iar Tidiane Keita a fost remarcat de formații din Turcia.



"Nu ne-a fost arătat niciodată adevărul"

"Nu ne-a fost arătat niciodată adevărul. Noi am plătit lucruri din urmă. Nu am luat niciun cent din club. Acum, Petrolul e pe marginea prăpastiei și se încearcă să se arunce vina asupra noastră. Noi l-am adus pe Mehmet Topal, noi am făcut structura de transferuri. Nu e viziunea celor din club, este a noastră.

Datoriile sunt acum de 3 milioane de euro. Ni s-a spus inițial că suma nu depășește 1 milion. Noi am părăsit clubul acum 10 zile din cauza minciunilor. Ne pare rău că oamenii de bună credință care susțin Petrolul au de suferit. Credem că e vorba despre o încercare a lui Claudiu Tudor de a da vina pe noi pentru ceea ce se întâmplă acum la Petrolul.



Noi i-am transferat pe Berisha și pe Doua. Noi am adus bani în club, nu am luat nimic înapoi. Interesul nostru a fost să creăm ceva durabil și serios, dar n-a fost posibil pentru că am fost mințiți", a declarat unul dintre investitorii turci pentru Playsport.



Ce a declarat președintele Claudiu Tudor:

"Din punctul meu de vedere, povestea cu turcii e cam închisă, 99% e închisă. Promisiuni multe și o anumită dezamăgire. Se așteptau ca echipa să fie susținută de autorități și de firme. Au avut câteva întâlniri cu autoritățile, dar sunt nemulțumiți că nu au sprijin. La început au părut serioși, apoi nu s-a întâmplat ceea ce am discutat.



Au băgat 270.000 de euro ca împrumut, am cesionat drepturile de televiziune. Încercăm să găsim soluții, am apelat la autorități. Sperăm să vină lângă noi Consiliul Județean, la fel și Primăria. S-a schimbat primarul, sperăm să ne ajute. Din partea Consiliului Județean există deschidere. Orice jucător este de vânzare de la Petrolul, pentru suma corectă".



