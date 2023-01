Conflict la nivel înalt, Aguero vs. Ibrahimovic: "Ești ultimul care să vorbească! Voi nici n-ați fost la Mondial"

Într-un "interviu exploziv", așa cum a fost descris de Mundo Deportivo, Ibrahimovic a spus că "Messi e considerat cel mai bun din istorie și va rămâne în memoria tuturor pentru Cupa Mondială, însă restul jucătorilor s-au comportat urât, iar asta nu pot să respect". De asemenenea, fotbalistul lui AC Milan a adăugat că e "îngrijorat de naționala Argentinei, pentru că nu va mai câștiga nimic altceva" de acum înainte.

Sergio Aguero, fostul internațional argentinian, retras în 2021 din cauza unor probleme cardiace, i-a dat replica lui Ibrahimovic. Ex-atacantul de la Manchester City a făcut parte din delegația "Pumelor" în Qatar și a ținut să îi aducă aminte lui Zlatan de anumite episoade din cariera sa, dar și despre faptul că țara lui, Suedia, nu a participt la turneul final.

"Îmi aduc aminte că eram la Manchester City și jucam contra lui United. Tu ai avut niște tackling-uri dure și te-ai plâns arbitrului. Cred că ești ultimul care ar trebui să vorbească despre asta.

Și tu ai avut un comportament urât pe teren. Îmi aduc aminte niște simulări ale tale. Erai la LA Galaxy, ai lovit un jucător, iar apoi ai pretins că el te-a rănit. Ăsta este un comportament frumos pentru tine?

Mi se pare că este nepoliticos să spui despre noi că nu vom mai câștiga. Înainte să te preocupe situația Argentinei, ar trebui să te îngrijoreze țara ta, jucătorii tăi, care nici măcar nu au fost la ultima Cupă Mondială", a spus Aguero, pe contul său de Twitch, potrivit Football Italia.

