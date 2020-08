Cine este KF Shkendija, adversara Botosaniului din turul II preliminar. Macedonenii au jucat acum 3 sezoane in play-off-ul Europa League!

Shkendija are trei titluri de campioana si doua Cupe ale Macedoniei in ultimul deceniu.

Din punct de vedere al pregatirii, macedonenii au un meci in plus jucat in campionatul din Macedonia, inceput in luna august. Pana in acest moment, Shkendija a obtinut o remiza si doua victorii in primele trei runde si se afla pe locul 3 cu un total de 7 puncte. Macedonenii joaca chiar astazi impotriva formatiei Borec.

Cei de la Shkendija au pornit tot din turul I preliminar al Europa League, la fel ca FC Botosani. Adversara moldovenilor a trecut de Sumqayit (Azerbaidjan), scor 2-0. Ambele goluri au fost marcate din penalty.

In sezonul 2017 - 2018, macedonenii au ajuns pana in play-off-ul Europa League, acolo unde au pierdut in fata celor de la AC Milan, scor 0-7, la general.

Shkendija are trei titluri de campioana si doua Cupe ale Macedoniei, toate castigate in ultimul deceniu.

Valoare lotului macedonenilor este estimata la 5,3 milioane de euro, conform Transfermarkt. De cealalata parte, lotul celor de la FC Botosani este cotat la 9,5 milioane de euro.

Cel mai bine cotat jucator al macedonenilor este mijlocasul stanga Ljupco Doriev (600.000 de euro).