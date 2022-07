Champions League sau Cupa Mondială? Kevin de Bruyne a anunțat care este obiectivul pentru sezonul 2022-2023

Marii fotbaliști sunt cu gândul la cele două mari trofee puse în joc în acest sezon: UEFA Champions League și Cupa Mondială. Prima competiție va avea loc în Qatar, la finele acestui an, fiind o premieră organizarea în timpul iernii a unui Mondial.

Kevin de Bruyne a ales între Champions League și Cupa Mondială



Mijlocașul belgian din lotul lui Manchester City a fost întrebat ce ar prefera dintre un triumf cu echipa națională la turneul final sau câștigarea UEFA Champions League, trofeu pe care l-a ratat la limită, fiind foarte aproape în ultimele două sezoane.

Fotbalistul, considerat de mulți drept unul dintre cei mai mari playmakeri din istoria Premier League nu a ezitat, spunând că ar prefera să devină campion mondial în acest an.

"Cupa Mondială cred, deoarece are loc din patru în patru ani. Plus, noi suntem o țară mică, așa că este o misiune dificilă câștigarea trofeului. Dacă am reuși acest lucru, ar fi incredibil. Dar nu aș vrea să aleg", a declarat De Bruyne.

De Bruyne, mulțumit de cariera la Manchester City

Mancester City a devenit, în ultimii ani, echipa ce domină total fotbalul britanic. Chiar dacă se impune aproape în fiecare sezon în Premier League, formația antrenată de Pep Guardiola nu a reușit să se impună, până acum, în UEFA Champions League, deși în ultimele două sezoane a fost foarte aproape, ajunând până în finală, respectiv semifinală.

Kevin de Bruyne, ajuns la City în urmă cu șapte ani, crede că nu este o problemă că echipa nu s-a impus până acum în UCL, având în vedere performanțele de pe plan intern.

"Ce am reușit în ultimii șapte ani la City este incredibil. Să câștigăm atâtea trofee este foarte important. Știu că oamenii ne spun că nu am câștigat Champions League, dar am fost acolo, ne-am luptat tot timpul.

Chiar și când ești în ultimii opt sau ultimii patru din Champions League este o realizare incredibilă. Evident, vrei să câștigi, iar noi vom încerca în fiecare an să facem asta", a mai spus De Bruyne.

Patru trofee Premier League, două trofee FA Cup, două Supercupe ale Angliei, dar și cinci Cupe ale Ligii sunt în vitrina lui de Bruyne, în perioada petrecută la Manchester City, alături de Cupa și Supercupa Germaniei, cucerite cu Wolfsburg, dar și Cupa și Campionatul Belgiei, alături de Genk.