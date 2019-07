Caz SOCANT in fotbalul mondial! Un portar de 17 ani a murit dupa ce a aparat un penalty! Atentie, informatii cu puternic impact emotional: "S-a ridicat sa se bucure si a murit imediat!"

Ramon Ismael Coronel, un portar de 17 ani din Argentina, a suferit un accident tragic in ultimul meci al echipei lui.

Pustiul de la Union de Golondrina, echipa care participa in Liga Regional Nortena, a murit in urma unui penalty parat cu pieptul. Coronel a suferit un stop cardio-respirator dupa ce a fost lovit puternic de minge in piept. Apropiatii lui Coronel spun ca la stadion nu a existat nicio ambulanta si ca portarul a trebuit dus la spital intr-o camioneta.



"A prins mingea bucuros, s-a ridicat sa se bucure, apoi a cazut secerat", a dezvaluit verisoara lui Ramon, citata de ziarul argentinian 'Reconquista Hoy'.