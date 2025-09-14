După două victorii, o remiză și un eșec în preliminariile sud-americane, Carlo Ancelotti privește deja către Cupa Mondială din 2026. Seleção va căuta primul triumf după o pauză de 22 de ani.

Carlo Ancelotti: "Real Madrid, singura echipă pe care aș mai antrena-o"



Ajuns la 66 de ani, Carlo Ancelotti sugerează că ia în calcul să își încheie cariera de antrenor anul viitor, după Cupa Mondială. Italianul spune că ar mai antrena doar la Real Madrid, însă se îndoiește că ar mai putea avea o astfel de oportunitate.



"Singura echipă pe care aș antrena-o după naționala Braziliei ar fi Real Madrid. Nu cred însă că se va întâmpla asta. Mai am un an de contract aici, iar după se pot întâmpla multe. Am semnat doar pe un an pentru că așa am considerat că e corect.



Suntem obligați să încercăm să câștigăm Cupa Mondială, dar nu putem spune că suntem obligați să o câștigăm. Am antrenat la Real Madrid timp de șase ani și am câștigat Liga Campionilor doar de trei ori, nu de șase", a spus Carlo Ancelotti, într-un interviu pentru France Football, citat de Marca.

Carlo Ancelotti: "Ultimul sezon de la Real Madrid a fost complicat"



Ancelotti a avut două mandate pe banca lui Real Madrid și a cucerit nu mai puțin de 15 trofee, inclusiv trei Ligi ale Campionilor. Sezonul precedent, ultimul al său pe Santiago Bernabeu, a fost însă unul nefast.



"Ultimul sezon de la Real Madrid a fost complicat. Nu am câștigat anumite meciuri importante și am avut multe probleme în apărare. A fost dificil să construim o echipă care să ofere susținere celor din atac.



Ne-au lipsit Militao, Rudiger, Alaba, Mendy și Carvajal. Au fost meciuri când aveam doar doi fundași, iar unul dintre ei era Asencio, promovat de la echipa de tineret", a mai spus Ancelotti.

