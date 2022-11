Liga de fotbal din Namibia se reia duminică, după o întrerupere de trei ani cauzată de un conflict între federaţie şi liga profesionistă, transmite Reuters.

Din acest motiv nu s-a mai jucat fotbal la nivelul cluburilor în ţara africană după finalul sezonului 2018/2019.

Disputa dintre Namibia FA (NFA) şi Namibia Premier League (NPL) a intervenit după ce liga a primit directiva de a menţine un sistem cu două echipe retrogradate.

Refuzul de a respecta directiva a declanşat un impas de lungă durată şi după mai multe acţiuni în instanţă s-a ajuns în final la excluderea ligii din NFA.

O nouă ligă, Namibia Premier Football League, cu 11 cluburi membre a fost lansată în aprilie 2021, dar nu a reuşit să găsească sponsori până săptămâna trecută, când o companie de extragere a diamantelor a acceptat să susţină campionatul namibian.

Meciul de deschidere al sezonului va avea loc între African Stars, de cinci ori campioană, şi formaţia universitară UNAM, în capitala Windhoek, iar restul partidelor din prima etapă au loc săptămâna viitoare.

