Budescu e copil pe langa el :) VIDEO | SCENE IREALE: a sarit sa-si bata antrenorul imediat dupa ce a fost schimbat! Cum s-a terminat scandalul

Confruntarea dintre Sport Boys si Nacional Potosi s-a transformat intr-un veritabil circ dupa ce Thiago Santos a fost schimbat in minutul 30. Jucatorul oaspetilor a avut o reactie extrem de dura si a sarit sa-si bata propriul antrenor.

Santos a fost cu greu calmat de coechipierii de pe banca si de oamenii din staff. Dupa ce si-a incheiat reprezentatia, jucatorul lui Nacional Potosi a primit cartonasul rosu din partea arbitrului.

Nacional Potosi's midfielder Thiago dos Santos was substituted in the 30th minute.

He did not take it well. pic.twitter.com/5bWMP2DIW4