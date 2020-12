Tragedie in lumea fotbalului! Un jucator de nationala a murit la doar 25 de ani intr-un accident cumplit! Atentie, imagini care va pot afecta emotional

Madisha a fost implicat intr-un accident rutier in apropiere de Johannesburg, potrivit rapoartelor aparute in aceasta dimineata.

Pe internet circula deja mai multe imagini cu masina in care se afla fotbalistul, care este cuprinsa de flacari uriase.

Motjeka Madisha lost his life after being involved in a horrible car accident on Sunday morning.#RIPMadisha pic.twitter.com/ayprcfDGNM