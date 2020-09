Atentie, vorbeste capitanul! Leo Messi a RUPT TACEREA dupa mesajul revoltat de pe Instagram! Starul e pregatit sa incheie RAZBOIUL cu conducerea Barcelonei 

Lionel Messi a oferit un interviu pentru cei de la SPORT cu privire la situatia din ultima perioada.

Argentinianul a dorit sa plece de la echipa, insa conducerea Barcei nu l-a lasat, cu toate ca acestia i-au promis ca atunci cand va dori sa paraseasca echipa o va putea face din postura de jucator liber.

Mai mult de atat, plecarea lui Luis Suarez l-a facut pe Messi sa atace conducerea printr-o postare pe retelele de socializare, acesta spunand ca uruguayanul este o legenda a clubului si a fost tratat nerespectuos, avand in vedere cate a facut pentru clubul catalan.

Messi a dorit sa clarifice situatia si dorind sa enumere motivele pentru care a avut acele declaratii in trecut.

"Dupa atatea neintelegeri, as vrea sa puna capat prin aceasta declaratie. Fanii Barcelonei trebuie sa fie uniti, deoarece ce este mai frumos va urma sa vina. Venind cu pasiune si entuziasm vom reusi sa ne indeplinim obiectivele noastre. Trebuie sa fim uniti si sa mergem in aceeasi directie", a declarat Messi pentru SPORT.

Avand in vedere contextul viitoarelor alegeri pentru presedintia clubului, Messi a vrut sa lamureasca situatia cu privire la atacurile asupra conducerii. Argentinianul l-a atacat dur pe Josep Bartomeu, transmitand ca acesta a vrut intotdeauna sa ascunda situatia dezastruoasa de la club.

"Imi asum greselile daca au existat, insa acestea au fost facute pentru a face Barca mai puternica. Vreau sa le transmit un mesaj suporterilor, daca intr-un moment acestia au fost enervati pe ceea ce am spus, in orice moment, fara niciun dubiu am facut asta doar in interesul clubului".