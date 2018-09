Asta ar fi cea mai mare schimbare din fotbal! UEFA vrea sa renunte la o regula veche de 53 de ani

UEFA intentioneaza sa schimbe una dintre cele mai vechi reguli din fotbal.

UEFA se gandeste sa schimbe regula golului in deplasare, regula veche de 53 de ani. Mai multi antrenori cu nume din fotbalul european au propus aceasta schimbare motivand ca in fotbalul modern nu mai este atat de dificil pentru echipe sa marcheze in deplasare.

Astfel, regula golului in deplasare incomodeaza inutil echipele ce participa in cupele europene. Giorgio Marchetti, secretarul general adjunct al UEFA, a confirmat ca forul continental va lua in considerare scoaterea acestei reguli.



"Antrenorii gandesc ca marcarea unui gol in deplasare nu mai este asa de dificila ca in trecut, asa ca ei vor o modificare a regulii si asta vom face. Ei considera ca situatia din fotbal s-a schimbat, pentru că importanta golului din deplasare nu mai este aceeasi ca acum multi ani cand regula a fost introdusa", a declarat Marchetti.

Regula golului in deplasare a fost introdusa in 1965, in Cupa Cupelor, si a inlocuit metodele arhaice de departajare in caz de egalitate cum ar fi rejucarea partidei sau stabilirea castigatoarei prin aruncarea cu banul.