Arabii pregătesc un stadion de neimaginat! Cum va arăta arena suspendată la 350 de metri înălțime
Arabia Saudită continuă să uimească lumea prin proiectele sale futuriste. 

NEOM Sky StadiumArabia Sauditacupa mondiala din 2034
Regatul a anunțat construcția unei arene spectaculoase, suspendată la 350 de metri deasupra deșertului, în inima megaproiectului The Line, orașul viitorului pe care saudiții îl ridică până în 2030.

Potrivit revistei Paris Match, noul stadion, denumit ”NEOM Sky Stadium”, va fi primul din lume construit la o asemenea altitudine, în vârful unui zgârie-nori.

Construcția ar urma să înceapă în 2027, cu finalizare estimată pentru 2032, chiar înaintea Campionatului Mondial din 2034, competiție pe care Arabia Saudită o va găzdui.

Arabia Saudită, gazda Cupei Mondiale din 2034

Arena va avea o capacitate de 46.000 de locuri și va fi alimentată integral cu energie solară și eoliană. Stadionul va oferi o vedere spectaculoasă asupra deșertului și va fi echipat cu tehnologie de ultimă generație, printre care acoperiș retractabil, ventilație naturală inteligentă și un sistem de proiecții holografice pe pereții interiori.

Regatul este singurul candidat oficial pentru organizarea Mondialului din 2034, iar FIFA a confirmat deja acceptarea ofertei saudite. Astfel, Sky Stadium va deveni una dintre principalele arene ale competiției, alături de alte stadioane ultramoderne aflate în construcție.

