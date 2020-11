Anuntul MOMENTULUI in fotbalul englez! Fanii se intorc pe stadioane! Premierul a dat declaratii de ultima ora

Fanii vor putea sa revina pe stadioanele din Anglia cat de curand.

Premierul Boris Johnson a anuntat faptul ca fanii vor putea sa se intoarca pe stadioanele de fotbal din Anglia pe data de 2 decembrie. Cei de la The Telegraph au transmis ca aproximat 4.000 de spectatori vor putea participa la evenimentele in aer liber in zonele cu cel mai mic risc, in conformitate cu noile restrictii COVID din tara.

Politica de intoarcere a fanilor pe stadioane va fi adoptata printr-o abordare pe etape. Niciunui fan nu-i va fi permis sa intre pe stadioanele situate in zonele cu cel mai mare risc, care vor fi clasificate drept "Nivel 3", in timp ce aproximativ 2000 de spectatori sunt asteptati sa fie pe un stadion care se incadreaza in zonele cu "Nivelul 2" de risc.

Johnson a confirmat ca anuntul cu privire la regiunile care se vor incadra, va fi facut la sfarsitul acestei saptamani. Ultimul meci din Premier League care s-a jucat cu spectatori a fost pe stadionul "King Power" din Leicester pe 9 martie, cand "Vulpile" au invins Aston Villa cu scorul de 4-0.

BREAKING: A maximum of 4,000 fans are to be allowed at outdoor events in the lowest-risk areas when the national lockdown in England ends on 2 December. The return begins ???????????? Via - @BBCSport pic.twitter.com/7kTkuS8oZ2 — Footy Accumulators (@FootyAccums) November 23, 2020