Antrenorul lui Shakhtar Donetsk, despre situația din Ucraina: „Exploziile m-au trezit din somn! Lumea l-a subestimat pe Putin”

Campionatul în Ucraina a fost suspendat, după ce estul țării a început să fie bombarbat de Vladimir Putin. Iar antrenorul lui Shakhtar Donetsk a explicat ce a trăit în seara de miercuri spre joi, când exploziile l-au trezit somn.

De asemenea, fostul campion al României cu CFR Cluj a precizat că nu va pleca din Ucraina până ce toți jucătorii săi nu vor fi în siguranță.

Roberto De Zerbi: „Nu pot să-mi abandonez clubul”

„Sunt în camera de hotel, nu este o zi bună. Am așteptat mult timp pentru ca Federația să suspende campionatul. Nu am vrut să plec, pentru că sunt aici pentru fotbal, nu puteam să le întorc spatele jucătorilor, staff-ului și fanilor. Avem 13 jucători brazilieni, puteam să mergem acasă când situația era sigură, dar am așteptat.

Exploziile m-au trezit din somn noaptea trecută. De la geamul hotelului, am văzut multe mașini deplasându-se. Am auzit că mulți oameni au fugit în Polonia. Ambasada Italiei m-a rugat să plec, dar eu sunt un om de sport, nu pot să-mi abandonez clubul. Acum au închis spațiul aerian. Cele mai negre așteptări s-au adeverit, cred că lumea l-a subestimat pe Putin.

Nu știu dacă suntem într-un mare risc, mă încarc cu răbdare, aștept. Este o experiență tristă. Nu îmi pare rău că am plecat. Dar aș vrea ca vocea mea să fie ascultată mai mult de către autoritățile din fotbalul ucrainean. Sunt dezamăgit că decizia de suspendare a campionatului a venit abia astăzi. Voi merge acasă abia după ce toți jucătorii vor ajunge în siguranță. Nu suntem eroi, dar avem anumite responsabilități”, a spus Roberto De Zerbi, citat de tuttomercatoweb.com.

După 18 etape, Shakhtar Donetsk se afla pe locul 1 în campionat, cu 47 de puncte, cu două puncte mai mult decât Dynamo Kiev, club pregătit de Mircea Lucescu.

Roberto De Zerbi a ajuns în Ucraina vara trecută, după trei sezoane petrecute în Serie A, în care a condus-o pe Sassuolo.