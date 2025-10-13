Raul Florucz, atacantul cu origini românești, a refuzat naționala României pentru a îmbrăca tricoul Austrei.

Union Saint Giloise și-a ales noul antrenor

Pe Arena Națională, atacantul a fost trimis în teren de către Ralf Rangnick în minutul 86, la scorul de 0-0. Câteva minute mai târziu, Virgil Ghiță marca singurul gol al întâlnirii, după o centrare a lui Ianis Hagi.

După această pauză competițională, Raul Florucz va avea un nou antrenor. Sebastien Pocognoli, fostul antrenor al lui Florucz de la Union Saint Giloise, a semnat cu AS Monaco, gruparea care l-a demis recent pe Adi Hutter.

Astfel, la Union Saint-Giloise ajunge David Hubert, care a antrenat-o în acest start de campionat pe Oud-Heverlee Leuven, echipa aflată pe penultimul loc în clasamentul din campionatul Belgiei.

Raul Florucz va evolua în primul său meci sub comanda lui David Hubert în partida pe care Union Saint Giloise o va disputa pe teren propriu împotriva lui Charleroi.

