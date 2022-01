Acord-șoc: Mbappe semnează cu Real Madrid pe un salariu uriaș!

Publicația germană Bild a dezvăluit astăzi detaliile acordului-șoc dintre Real Madrid și Kylian Mbappe, starul lui Paris Saint-Germain și al naționalei Franței.

Astfel, atacantul în vârstă de 23 de ani, care va deveni liber de contract în vară, va semna în viitorul sezon cu gruparea de pe ”Santiago Bernabeu” un contract de-a dreptul faraonic.

Detaliile financiare ale înțelegerii? Salariu de 50 de milioane de euro pe an pentru francez!

???????? BREAKING: Real Madrid and Kylian Mbappé have reached an agreement. He will sign this summer as a free agent and earn around €50m-a-year.

(Source: BILD) #DeadlineDay pic.twitter.com/qebW1GHeDc