Abramovich și-a adus legenda înapoi la club! Ce post va ocupa la Chelsea fostul căpitan al echipei

John Terry (41 de ani), simbolul lui Chelsea, pentru care a jucat la nivel de seniori aproape două decenii și cu care a câștigat Liga Campionilor în 2012, a revenit la gruparea de pe ”Stamford Bridge”, a anunțat clubul patronat de Roman Abramovich.

”John Terry revine la Cobham (n.r. - centrul de pregătire al londonezilor) pentru a începe munca de consultant în coaching în cadrul academiei lui Chelsea”, a precizat gruparea din Premier League.

Practic, fostul fundaș se va ocupa din luna ianuarie de programul de dezvoltare a tinerilor jucători, termenul de ”coaching” făcând referire nu la antrenorat, ci la sprijinul oferit juniorilor pentru formarea personală și profesională a acestora.

În ultimii trei ani, Terry a fost antrenorul secund al lui Aston Villa, cu care a promovat în Premier League și de care s-a despărțit în vară.

