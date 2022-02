Abramovich se retrage! Decizie luată după ce a fost 'interzis' în Marea Britanie după ce Putin a declanșat războiul: „Le las lor administrarea lui Chelsea!” 

Patronul lui Chelsea, Roman Abramovich, a fost în 'bătaia puștii' după ce Vladimir Putin a invadat Ucraina, asta și din cauza relației bune pe care o are cu președintele Rusiei. Miliardarul rus a primit 'interzis' pe teritoriul Marii Britanii și s-a scris că ar putea fi forțat să vândă clubul pe care l-a cumpărat în 2003, în schimbul a 190 de milioane de dolari.

Anunțul făcut de Roman Abramovich după războiul declanșat de Putin



Rusul a anunțat, prin intermediul unui comunicat postat pe site-ul oficial al clubului, că predă administrarea celor care se ocupă de Fundația lui Chelsea.

„În cei 20 de ani în care am deținut Chelsea FC, am văzut întodeauna rolul meu ca deținător al clubului, a cărui slujbă este să asigure că avem succesul pe care am ajuns să îl avem astăzi, și de asemenea să construiască pentru viitor, în timp ce joacă și un rol pozitiv în comunitate.

Am luat întotdeauna decizii din inimă, care au fost în bunul interes al clubului. Rămân dedicat acestor valor. De aceea astăzi le ofer administratorilor Fundației caritabile a lui Chelsea administrarea și grija lui Chelsea FC.

Cred că sunt, în prezent, în cea mai bună poziție pentru a urmări interesele clubului, jucătorilor, staff-ului și fanilor!”, se arată în comunicatul postat pe site-ul oficial al lui Chelsea.

Rușii, împotriva lui Putin! Fiica lui Abramovich: ”Nu Rusia, ci Putin vrea războiul cu Ucraina”



Sofia Abramovich (27 de ani), fiica lui Roman Abramovich, patronul rus al lui Chelsea, a postat un mesaj puternic pe pagina sa de Instagram.

„Nu Rusia, ci Putin vrea războiul cu Ucraina. Cea mai mare și cea mai de succes minciună a propagandei de la Kremlin este că toți rușii sunt alături de Putin”, a scris Sofia.